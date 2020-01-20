Зачистили карту памяти: в Донбассе препятствуют работе дронов ОБСЕ

Украинских военных обвинили в атаке беспилотников ОБСЕ

Дроны мониторинговой миссии ОБСЕ, которые вели разведку в районе подконтрольных Киеву территорий, столкнулись с препятствием своей работе, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, когда беспилотник вернули миссии, карта памяти на нем была полностью зачищена. О подобных инцидентах регулярно сообщают самопровозглашенные республики.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине столкнулась с препятствием работе своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации.

По его словам, это произошло 10 января вблизи подконтрольного Киеву поселка Орехово Луганской области. Там дрон малого радиуса действия после глушения попал в руки к украинским военнослужащим.

Потом его вернули миссии, но карта памяти на нем была полностью зачищена, отметил Лукашевич.

"Подобное вмешательство в работу технических средств СММ является недопустимым и демонстрирует желание скрыть от миссии военную активность. 11 января такой же беспилотник был обстрелян вблизи позиций ВСУ в поселке Новолуганское Донецкой области", - рассказал постпред.

Несколькими днями ранее миссия подготовила отчет, в котором указала, что украинские военнослужащие вернули наблюдателям СММ беспилотник, связь с которым была утеряна в Донбассе, без информации на карте памяти.

"Вблизи Орехово команда миссии потеряла контроль над пространственным положением беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия из-за влияния помех сигнала", - говорится в документе.

Незадолго до этого о применении украинскими силовиками средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе Орехово сообщила народная милиция. Там пояснили, что такие действия были предприняты для создания помех БПЛА миссии. Таким образом, как отмечено в сообщении, украинская сторона пыталась скрыть от наблюдателей СММ ОБСЕ артиллерийское вооружение, из которого обстреляли Кировск в Луганской народной республике (ЛНР).

До этого подобное сообщение появилось 5 января. Тогда офицер пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики препятствовали работе беспилотников СММ средствами РЭБ.

"Командование ВСУ продолжает практику размещения запрещенного вооружения в населенных пунктах, находящихся на подконтрольной украинским властям территории", - подчеркнул Филипоненко.

По его словам, украинские силовики пытаются скрыть от наблюдателей СММ ОБСЕ размещение вооружения у линии соприкосновения и для этого при помощи РЭБ глушат сигнал управления БПЛА миссии, с помощью которых ведется наблюдение.

"Очередной случай нами зафиксирован 4 января в зоне ответственности 93-й бригады (ВС Украины - «Газета.Ru»)», - уточнил офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной республики.

Подобные сообщения нередко появлялись и в минувшем году. В середине октября заместитель начальника Управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что ВСУ за неделю дважды открывали огонь из стрелкового оружия по беспилотникам миссии ОБСЕ в районе участка разведения сил "Петровское - Богдановка». Он отметил, что один из дронов СММ был уничтожен.

Как пояснил Басурин, из-за этого наблюдателям ОБСЕ пришлось приостановить мониторинг ситуации в районе разведения войск.

По информации ДНР, после того, как беспилотник был сбит, украинские военные получили благодарность от командования и премии в размере 36 тыс. гривен ($1450) "за эффективное выполнение боевой задачи по уничтожению вражеской техники».

Это произошло через некоторое время после того, как Лукашевич сообщил, что СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение присутствия ВСУ в зоне разведения сил.

Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка 17 августа. Как сообщали в самопровозглашенной ДНР, это могло произойти в результате подавления сигнала украинскими силовиками.

Начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов, слова которого приводит РИА «Новости», отметил, что «периодически фиксируется работа станций помех из состава 20-го и 305-го батальонов радиоэлектронной борьбы вооруженных формирований Украины».

Он также уточнил, что для глушения сигналов управления беспилотниками украинская сторона использует комплексы РЭБ «Анклав».

Двумя днями ранее в управлении народной милиции ДНР сообщили, что военные ВСУ в очередной раз обстреляли БПЛА миссии ОБСЕ на Мариупольском направлении, передавало Донецкое агентство новостей.

«В районе села Гнутово зафиксировано расположение минометов 2B11 «Сани» украинских подразделений. С целью сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений вооруженные формирования 36-й отдельной бригады морской пехоты дважды целенаправленно вели огонь из стрелкового оружия по БПЛА СММ ОБСЕ в районах села Гнутово и поселка Талаковка», - указали в заявлении.

Кристина Сизова