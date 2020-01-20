На Северном флоте состоится подъем флага на новейшем танкере "Академик Пашин"

Построенный для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130 на заводских ходовых испытаниях на Ладожском озере, май.2018 года.

ЦАМТО, 17 января. В главной базе Северного флота – Североморске – 21 января состоится торжественный подъем флага вспомогательного флота ВМФ на новом морском танкере "Академик Пашин".

Этот день станет датой официального зачисления судна в состав Северного флота. В церемонии примет участие экипаж танкера, командование флота и приглашенные гости.

В прошлом году новый морской танкер "Академик Пашин" успешно прошел полную программу испытаний в Баренцевом море. На отдельных этапах в испытании танкера принимали участие боевые корабли флота, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

Судно станет самым новым танкером в составе сил материально-технического и тылового обеспечения Северного флота.

Справочно:

Средний морской танкер-снабженец "Академик Пашин" проекта 23130 построен на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Он оснащен дизельной одновальной установкой и носовым подруливающим устройством. Имеет ледовый класс "Arc 4". Каюты экипажа и пассажиров, а также служебные помещения располагаются в кормовой жилой рубке.

Судно оборудовано устройствами для передачи жидких и сухих грузов кильватерным и траверзным способами на ходу в море. Его грузовая система выполнена под одновременную перевозку восьми видов грузов.

Длина и ширина танкера составляют 130 и 21 м, соответственно. Максимальная скорость хода – 16 узлов, автономность – 60 суток, экипаж – 24 человека, максимальное водоизмещение – 9 тыс. т, сообщает пресс-служба Северного флота.