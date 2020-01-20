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ЦАМТО

Проведены тренировки с использованием спасательного снаряжения подводника "ССП-М"

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Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс
Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс по водолазной, спасательной, штурмовой и горной подготовке.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 17 января. Новейшее спасательное снаряжение подводника "ССП-М", не имеющее аналогов в мире, использовано в ходе показных тренировок водолазов в НИИ спасания и подводных лодок ВУНЦ ВМФ в г.Ломоносов, в рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию этого важнейшего структурного учреждения ВМФ России.

Снаряжение не имеет аналогов в мире, и разработано для обеспечения самостоятельного выхода подводников из отсеков аварийной подводной лодки. Снаряжение "ССП-М" прошло успешные испытания в лабораторных и морских условиях "ССП-М" позволяет обеспечивать спасание с глубин до 200 м методом свободного всплытия.

Специалистами Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ в ходе показной тренировки был отработан элемент выхода через торпедный аппарат подводной лодки экспериментальной группы института с использованием новейшего спасательного снаряжения подводника "ССП-М" и других типов снаряжений.

"ССП-М" предназначено для самостоятельного спасения личного состава из аварийной подводной лодки методом свободного всплытия, выхода по буйрепу а также при помощи средств службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ с глубин до 200 м.

Преимуществом нового спасательного снаряжения "ССП-М" над существующим снаряжением "ССП" является возможность использования снаряжения без дыхательного аппарата при выходе из аварийной подводной лодки благодаря наличию в комплектации "ССП-М" герметичного "капюшона".

В новом снаряжении "ССП-М" отсутствует парашютная система, которая раньше обеспечивала торможение свободного всплытия подводника и имела внушительные габариты. Безопасность спасения подводника обеспечивается увеличением скорости компрессии (нарастанием давления) и скорости свободного всплытия, что минимизирует время нахождения спасаемых под повышенным давлением.

"ССП-М" является полностью отечественной разработкой. Оно разработано подмосковным предприятием "КАМПО" и превосходит зарубежные аналоги. Снаряжение позволяет покидать аварийную подводную лодку не только через спасательный люк, но и через другие шлюзовые устройства, – торпедные аппараты и прочную рубку подводной лодки. В "ССП-М" подводники могут быть спасены из отсеков подводной лодки, находящихся под повышенным давлением.

Специалисты НИИ спасания и подводных технологий, которому в январе исполняется 75-лет, принимают активное участие в работах по созданию новой техники, выполнении глубоководных водолазных и судоподъемных работ, взаимодействуют с другими федеральными органами исполнительной власти и предприятиями промышленности.

При непосредственном участии личного состава Института созданы глубоководные спасательные и телеуправляемые аппараты; разработана и экспериментально проверена технология глубоководных погружений методом длительного пребывания на глубины до 500 м, обеспечено установление национального рекорда – выполнение глубоководного водолазного погружения на 416 м в морских условиях с борта спасательного судна "Игорь Белоусов" (2018 год).

Институтом разработаны и реализованы проекты подъема затонувших объектов. С использованием нового вида подъемно-транспортных понтонов обеспечены переходы кораблей новых проектов по Волго-Балтийскому каналу.

Под непосредственным контролем Института создано спасательное снаряжение подводника нового поколения "ССП-М", не имеющее аналогов в мире, позволяющее осуществить спасание личного состава с глубин до 200 м.

Специалисты Института осуществляют контроль за модернизацией спасательных глубоководных аппаратов проектов "Бестер" и "Приз". Продолжаются работы по созданию спасательных устройств подводных лодок 4 поколения.

Институт принимает активное участие в программах международного военного сотрудничества по вопросам поисково-спасательной деятельности и оказанию помощи при ликвидации аварий и катастроф, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

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Страны
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Компании
КАМПО АО
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