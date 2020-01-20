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ЦАМТО

СВ Индии получили 51-ю из 100 заказанных 155-мм самоходную гаубицу K-9 Vajra-T

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Источник изображения: Фото: connectgujarat.com

ЦАМТО, 17 января. Индийская компания Larsen and Toubro 16 января поставила СВ страны 51-ю гусеничную 155-мм СГ K-9 Vajra-T, представляющую собой лицензионную версию СГ K-9 "Тандер" южнокорейской Hanwha Defense.

Согласно информации Минобороны Индии, в мероприятии, состоявшемся на предприятии в Хазире (шт.Гуджарат), принял участие министр обороны Индии Раджнат Сингх, который призвал индийские компании частного сектора к более активному участию в производстве продукции оборонного назначения и подтвердил стремление правительства "сделать Индию центром производства и экспорта оружия".

Как сообщал ЦАМТО, в 2015 году Министерство обороны Индии по результатам объявленного в январе 2011 года тендера выбрало индийскую компанию Larsen & Toubro поставщиком новых 155-мм самоходных гусеничных гаубиц для СВ страны. На конкурсе L&T совместно Hanwha Techwin предложила адаптированную под индийские требования СГ K-9 "Тандер", получившую обозначение K-9 Vajra-T. Комитет по безопасности правительства Индии одобрил покупку 100 гаубиц K9 Vajra-T в марте 2017 года. В апреле 2017 года L&T заключила с Hanwha Techwin соглашение, оговаривающие условия производства K-9.

Larsen & Toubro 12 мая 2017 года подписала с Министерством обороны Индии контракт на поставку 100 ед. 155-мм/52 самоходных гаубиц K-9 Vajra-T стоимостью 43,66 млрд. инд. рупий (около 700 млн. долл.). Соглашение предусматривает поставку 100 установок в течение 42 месяцев, а также сопутствующий пакет обслуживания.

Первые 10 установок были произведены в Республике Корея, а оставшиеся 90 гаубиц собираются СП L&T и Hanwha Techwin на новом предприятии в Хазире (шт.Гуджарат). Доля индийских комплектующих в составе установки превышает 50%, что освобождает предприятие от реализации офсетной программы в размере 30% от стоимости контракта. L&T также будет отвечать за обслуживание K-9 Vajra-T СВ Индии в течение следующих нескольких десятилетий.

Первые 10 гаубиц K-9 Vajra-T были официально переданы СВ Индии 9 ноября 2018 года. Все установки должны быть поставлены к ноябрю 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Южная Корея
Компании
Hanwha Techwin
Проекты
2020-й год
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