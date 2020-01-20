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Военное обозрение

Боевики показали серию ударов из ПТРК по САА в Идлибе

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Источник изображения: topwar.ru

Боевики так называемой «Сирийской национальной армии», фактически представляющие собой структуру, связанную с бывшей «Джебхат ан-Нусрой» (*террористическая организация, запрещённая в РФ), публикуют свидетельства нападений на объекты и транспорт сирийских правительственных сил.

В серии роликов, которые боевики размещают в сети, демонстрируется нанесение ударов с применением противотанковых ракет. Судя по кадрам, используются ПТРК.

Атаки боевики проводят на различных территориях провинции Идлиб, основная часть которой продолжает находиться под их контролем.

На одном из опубликованных видео представлены кадры с попаданием боеприпаса, выпущенного боевиками по зданию, в котором находились позиции САА. В подписи к ролику сообщается, что удар пришёлся по позиции пулемётчика сирийской армии (пулемёт калибра 14,5 мм).

В подписи к другому ролику боевики сообщают об атаке на «банды Асада». Именно так террористы пытаются характеризовать правительственные силы страны.

При попадании ракет в цель за кадром слышен уже привычный для таких случаев звук бурного восторга. В данном случае речь идёт об атаке на автомобиль, в кузове которого находились люди.

А в этом ролике, как утверждается, обстрел осуществлялся по штабу операции войск Асада. Ракета попадает в здание, на балконе которого находится несколько человек:

Следует отметить, что так называемая «Сирийская национальная армия» (она же СНС, она же ССА) поддерживается Анкарой. Ранее власти Турции заявили о том, что не намерены выводить военнослужащих с «наблюдательных постов» провинции Идлиб. За этим турецкими «наблюдательными постами» и укрываются боевики, осуществляя свои периодические вылазки и нередко даже попытки наступления.

Накануне джихадисты осуществили попытку захвата населённого пункта Таль-Хатра. Бои в этом районе продолжаются.

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Страны
Сирия
Турция
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