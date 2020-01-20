На Камчатке прошел единый день огня

На Камчатке в артиллерийских подразделениях соединения морской пехоты прошел единый день огня.

На полигоне Радыгино военнослужащие готовили военную технику к бою. Затем стреляли для уничтожения объектов условного противника, используя как прямую наводку, так и закрытые огневые позиции.

"Командиры подразделений оценили индивидуальную подготовку, боевую слаженность и взаимодействие артиллерийских подразделений и расчетов", - сообщили в пресс-службе ВВО, добавив, что управление вели с помощью беспилотников.

Всего в тренировке задействовали более 150 военнослужащих и около 40 единиц боевых и спецмашин, в том числе самоходные гаубицы "Гвоздика" и артиллерийско-минометные установки "Нона".

Юлия Гарднер