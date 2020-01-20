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ТАСС

Новый инженерно-саперный полк в Сибири сформируют до конца 2020 года

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Военнослужащий ВС инженерных войск ВС России
Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС России.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Практическая тренировка инженерных войск ВС РФ

Он будет дислоцироваться в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Инженерно-саперный полк будет сформирован в составе 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2020 года. Местом его дислокации станет Тюменская область, сообщил журналистам начальник инженерных войск ЦВО полковник Дмитрий Коруц.

"Новый полк будет осуществлять выполнение задач инженерного обеспечения в Сибири. В том числе на ряде стратегических барьерных рубежах через реки Енисей, Обь и Ангара. Полк планируется обеспечить самыми современными средствами инженерного вооружения", - сказал Коруц.

Он уточнил, что в 2020 году парк полка вооружения пополнят установки разминирования УР-77, экскаваторы ЭОВ 35-23, инженерные машины разграждения ИМР-2 и станции комплексной очистки воды СКО-10К.

Соединения и части 41-й армии дислоцируются на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Тувы. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи. Штаб объединения находится в Новосибирске.

21 января в России отмечается День инженерных войск, установленный указом президента РФ от 18 сентября 1996 года. Указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.

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