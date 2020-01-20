Курсанты-морпехи испытали новейшую экипировку «Ратник-3К»

Курсанты морской пехоты на Дальнем Востоке опробовали в деле новейшую термостойкую экипировку «Ратник-3К» для экипажей боевых машин.

Данный комплект включает в себя противоосколочный жилет, летний и зимний огнестойкий комбинезон и бронешлемофон. Они предназначаются для защиты экипажей танков, БМП и БТР.

Курсанты испытали экипировку, выполняя стрельбы из вооружения БТР-82АМ. При этом учения проводились как днем, так и ночью при низких температурах, передает РЕН ТВ.

Экипажи отработали экстренное покидание техники, эвакуацию раненых и другие нештатные ситуации.

Отмечается, что в ходе тренировок «Ратник-3К» проявил себя с лучшей стороны — по сравнению с предыдущими образцами была улучшена эргономика.

В конце декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия возвращается к систематическому и плановому обучению офицеров. Он отметил, что сейчас в армии полностью восстановлена система подготовки офицеров. Это касается как выпускников военных училищ, так и военных академий.