Индия закупит в России шесть дополнительных вертолетов Ка-31

Как сообщила индийская газета "The Economic Times", ВМС Индии приобретут в России только шесть дополнительных корабельных вертолетов радиолокационного дозора Ка-31 вместо десяти ранее планировавшихся. Это связано с недостаточным финансированием индийского флота, которому в 2020 году выделено из бюджета только 41259 кроров рупий (5,815 млрд долл), вместо требуемых ВМС 64307 кроров рупий (7,654 млрд долл). Вместе с тем закупка партии Ка-31 остается одним из приоритетов ВМС Индии.

Корабельный вертолет радиолокационного дозора Ка-31 (серийный номер 40-09, бортовой номер IN569) авиации ВМС Индии (с) АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ)

Напомним что в мае 2019 года министерство обороны Индии одобрило выделение 3600 кроров рупий (около 508 млн долл) на закупку в России десяти дополнительных корабельных вертолетов радиолокационного дозора Ка-31, однако теперь в связи с указанными выше финансовыми проблемами количествоприобретаемых вертолетов сокращено до шести. Контракт планировалось заключить в 2020 году.

Ранее ВМС Индии получили 14 вертолетов Ка-31, став первым и крупнейшим их серийным эксплуатантом. Первые четыре вертолета были закуплены Индией по контракту 1999 года на приобретение четырех вертолетов Ка-31 (с опционом на пять машин) на сумму 92 млн долл. В 2001 году опцион на пять вертолетов был переведен в твердый контракт стоимостью 115 млн долл. Поставка всех девяти Ка-31 постройки ОАО "Кумертаусское авиационное производственное предприятие" (КуМАПП) была произведена в Индию в 2003-2004 годах (индийские бортовые номера с IN561 по IN569). В 2009 году был заключен еще один контракт стоимостью 198 млн долл на поставку морской авиации Индии дополнительных пяти вертолетов Ка-31, реализованный в 2013 году (индийские бортовые номера с IN721 по IN725). Все вертолеты входят в состав 339-й эскадрильи авиации ВМС Индии (INAS 339 'Falcons'), дислоцированной на авиабазе Ганза в Гоа.

Помимо Индии, вертолеты Ка-31 также были поставлены в Китай для морской авиации ВМС НОАК - по контракту 2006 года девять вертолетов были поставлены в 2010-2012 годах.

Морская авиация ВМФ России располагает лишь двумя серийными вертолетами Ка-31Р (красные бортовые номера "90" и "91"), поставлеными в 2012 году.

Ввиду недостаточного финансирования, ВМС Индии в 2020 году также приняли решение сократить количество планируемых к заказу перспективных тральщиков-искателей мин с 12 до восьми единиц (строительство предполагается вести по иностранной лицензии на Goa Shipyard Limited, стоимость 12 кораблей ранее оценивалась в 32 тысячи кроров рупий - 4,5 млрд долл), а также в очередной раз отложить свою многострадальную программу приобретения четырех универсальных десантных кораблей (стоимость оценивается в 20 тысяч кроров рупий - 2,82 млрд долл). Количество планируемых к закупке в США дополнительных базовых патрульных самолетов Boeing P-8I Neptune будет сокращено с десяти (21 тысяча кроров рупий - 2,96 млрд долл) до шести.