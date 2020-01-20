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Интерфакс-АВН

Представитель госдепа США призвала правительство Сирии и России прекратить "нападения" в Идлибе

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Сирийская армия в провинции Идлиб
Сирийская армия в провинции Идлиб.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Вашингтон. 17 января. ИНТЕРФАКС - США огорчены сообщениями СМИ о нанесенных российской авиацией ударах по гражданским объектам в Идлибской зоне деэскалации, заявила представитель госдепа США Морган Ортагус.

"Огорчены новостями о том, что за ночь в Идлибе погибло еще больше мужчин, женщин и детей. Еще одно перемирие нарушено, и расплачиваются за это еще больше ни в чем не повинных мирных жителей", - говорится в сообщении Ортагус, опубликованном в твиттере.

"Мы самым решительным образом осуждаем это насилие и вновь призываем Россию и Асада прекратить эти жестокие нападения", - добавила Ортагус.

Ранее российские военные в Сирии опровергли информацию СМИ об ударах авиации ВКС по гражданским объектам.

"Сообщения ряда информационных ресурсов об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в Идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности", - заявил в четверг вечером на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Генерал подчеркнул, что "с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют".

Он напомнил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 14:00 9 января 2020 г. в Идлибской зоне деэскалации был введен режим прекращения огня. "Несмотря на это, незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы населенных пунктов и позиций вооруженных сил САР, провоцируя правительственные войска на ответные действия", - отметил Боренков.

"Всего с момента введения режима прекращения огня зафиксировано 9 атак со стороны террористических группировок и 264 обстрела населенных пунктов, а также позиций сирийских вооруженных сил", - заявил руководитель ЦПВС.

По его информации, за прошедшие сутки зафиксировано 60 обстрелов со стороны вооруженных группировок.

Так, 14 января минометному обстрелу со стороны боевиков подвергся один из трех пунктов пропуска, открытых для выхода мирного населения с территории Идлибской зоны деэскалации, что поставило под угрозу жизни гражданских лиц и российских военных полицейских.

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Россия
Сирия
США
Турция
Проекты
2020-й год
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