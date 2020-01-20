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ТАСС

Российские самолеты три раза за неделю поднимались на перехват у границ РФ

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Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США над акваторией Балтийского моря
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США над акваторией Балтийского моря.
Источник изображения: © Минобороны России

Как сообщили в Минобороны, нарушений воздушного пространства РФ не допущено

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 22 летательных аппарата. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 14 летных смен на 11 аэродромах.

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