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Известия.ru

Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало». Как рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны, закупки боеприпасов рассчитаны на несколько лет.

Точные параметры сделки собеседники издания раскрыть отказались. Известно, что ведомство планирует закупить несколько тысяч 3БМ44 «Лекало». Речь идет о поставках снарядов как на оснащение боекомплектов поступающих в войска новых танков, так и для формирования складских запасов.

Головной разработчик и производитель этих изделий — НИМИ имени Бахирева — уже подготовил первый контракт со своими соисполнителями на финальную сборку 2 тыс. «Лекал» (текст документа есть в распоряжении «Известий»). В нем указано, что боеприпасы предназначены для пушек семейства Д-81.

Они установлены на все стоящие на вооружении российские танки: Т-72 различных модификаций, Т-80 и Т-90. Стоимость выполнения работ составляет 51,5 млн рублей. Поставка должна быть завершена до 30 августа 2020 года.

Подробнее — в материале «Известий»:

Снаряд вне очереди: Минобороны закупит новейшие боеприпасы

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А46
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
Проекты
2020-й год
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