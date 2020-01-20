Войти
Вестник Мордовии

"Армата" из 90-х": тяжелая БМП-Т с мощной броней и сильным вооружением

390
0
+1

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Предложения о создании тяжелой боевой машины на шасси основного боевого танка в России были сделаны в самом начале 90-х годов.

Правда, тогда в условиях развала экономики было не до новинок, производство уже освоенных образцов сводилось практически к нулю. Спасали лишь экспортные заказы, без которых наш ВПК прекратил бы свое существование.

Тем не менее, даже в таких обстоятельствах отечественные конструкторы не переставали думать о новых разработках. Война на Северном Кавказе в очередной раз продемонстрировала беззащитность перед современными средствами поражения легкой бронированной техники.

Поэтому до сих пор большой интерес вызывает предложенный в 90-е годы омский вариант тяжелой боевой машины пехоты на базе танка Т-72Б с противоснарядным бронированием.

БМП-Т предназначалась для транспортировки мотострелков в ситуации вероятного огневого контакта с противником. Конструкция обеспечивала высокую защиту экипажа и десанта. Вооружение, состоящее из 100-мм нарезной пушки, 30-мм автоматического орудия и 7,62-мм пулемета, обеспечивало эффективную огневую поддержку и позволяло действовать совместно с танками. Система управления огнем давала возможность эффективно действовать как днем, так и ночью.

Боевая масса - 41 00 кг. Экипаж 3 человека, десант 7 человек. Мощность двигателя -840 л.с. Максимальная скорость - до 60 км/ч. К сожалению, БМП-Т осталась лишь на уровне предварительных проработок и не была выполнена в металле. Хотя такая машина могла бы пригодиться, не только нашей армии, но наверняка имела бы спрос на международных рынках вооружений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-72
Т-72Б
Похожие новости
31.12.2019
Представлены впервые: главные новинки оружия и военной техники 2019 года
24.06.2019
Корпорация УВЗ представит свою продукцию на МВТФ "Армия-2019" сразу на трех площадках Парка "Патриот"
10.09.2018
ТАСС рассказывает в спецпроекте о новейшем российском танке Т-14 "Армата"
19.02.2018
Москва формирует танковый кулак
11.09.2017
«Железный кулак» России стал высокотехнологичным
20.08.2015
Триумф Т-72Б3
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.01 18:20
  • 64
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 20.01 18:05
  • 8
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 20.01 18:02
  • 9
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 20.01 17:55
  • 3
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
  • 20.01 17:49
  • 20
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 20.01 17:48
  • 5
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
  • 20.01 15:56
  • 1
Действуют роем. Видео первого полета беспилотника X-61A попало в Сеть
  • 20.01 15:26
  • 93
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.01 15:18
  • 1
Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии
  • 20.01 15:17
  • 19
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 20.01 15:00
  • 1
Новейшие зенитные самоходки турецкого производства замечены в Ливии
  • 20.01 15:00
  • 22
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 20.01 14:31
  • 5
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
  • 20.01 14:29
  • 1
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
  • 20.01 14:29
  • 4
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»