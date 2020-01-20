"Армата" из 90-х": тяжелая БМП-Т с мощной броней и сильным вооружением

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Предложения о создании тяжелой боевой машины на шасси основного боевого танка в России были сделаны в самом начале 90-х годов.

Правда, тогда в условиях развала экономики было не до новинок, производство уже освоенных образцов сводилось практически к нулю. Спасали лишь экспортные заказы, без которых наш ВПК прекратил бы свое существование.

Тем не менее, даже в таких обстоятельствах отечественные конструкторы не переставали думать о новых разработках. Война на Северном Кавказе в очередной раз продемонстрировала беззащитность перед современными средствами поражения легкой бронированной техники.

Поэтому до сих пор большой интерес вызывает предложенный в 90-е годы омский вариант тяжелой боевой машины пехоты на базе танка Т-72Б с противоснарядным бронированием.

БМП-Т предназначалась для транспортировки мотострелков в ситуации вероятного огневого контакта с противником. Конструкция обеспечивала высокую защиту экипажа и десанта. Вооружение, состоящее из 100-мм нарезной пушки, 30-мм автоматического орудия и 7,62-мм пулемета, обеспечивало эффективную огневую поддержку и позволяло действовать совместно с танками. Система управления огнем давала возможность эффективно действовать как днем, так и ночью.

Боевая масса - 41 00 кг. Экипаж 3 человека, десант 7 человек. Мощность двигателя -840 л.с. Максимальная скорость - до 60 км/ч. К сожалению, БМП-Т осталась лишь на уровне предварительных проработок и не была выполнена в металле. Хотя такая машина могла бы пригодиться, не только нашей армии, но наверняка имела бы спрос на международных рынках вооружений.