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Интерфакс-АВН

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой из Газы

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F-15 ВВС Израиля
F-15 ВВС Израиля.
Источник изображения: Пресс-служба ВВС Израиля

Иерусалим. 17 января. ИНТЕРФАКС - Военные Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на воздушные шары с взрывчаткой, запускаемые в течение дня с территории сектора Газа.

"В секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой на территорию Израиля. В ответ боевой вертолет ЦАХАЛа нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАСа", - говорится в сообщении армии обороны Израиля в твиттере.

По данным израильских СМИ, две группы воздушных шаров с взрывными устройствами приземлились на юге Израиля в четверг, причем один из них взорвался вскоре после приземления.

Днем ранее израильские военные сообщали о запущенных в сторону Израиля со стороны сектора Газа четырех ракетах, две из которых были перехвачены в воздухе системой противовоздушной обороны "Железный купол".

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Железный купол
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