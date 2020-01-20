Утверждена постройка головного атомного ледокола типа «Лидер»

Одним из последних документов, подписанных Дмитрием Медведевым перед его отставкой с поста Председателя Правительства Российской Федерации 15 января 2020 года, стало Постановление Правительства Российской Федерации № 11 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство головного атомного ледокола проекта 10510 "Лидер". Постановление предусматривает выделение в период с 2020 по 2027 годы из федерального бюджета 127,576979 млрд рублей на строительство головного большого линейного атомного ледокола нового поколения проекта 10510 (шифр "Лидер")..

Проектное изображение большого линейного атомного ледокола проекта 10510 (ЛК-120Я, шифр "Лидер") (с) "Росатом"

Ледокол планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Государственным заказчиком строительства, согласно Постановлению, является "Росатом", а застройщиком - ФГУП "Атомфлот".

Со стороны bmpd напомним, что в сентябре 2018 года предельная стоимость головного атомного ледокола "Лидер" без НДС и дополнительных расходов по расчетам межведомственной рабочей группы под председательством вице-премьера Юрия Борисова была запланирована в размере 98,6 млрд рублей. Строительство всех трех ледоколов проекта 10510 (шифр "Лидер") планировалось осуществлять на новом судостроительном комплексе "Звезда" в Большом Камне.

Тогда планировалось, что контракт на головной ледокол должен был быть подписан не позднее декабря 2019 года, закладка должна была произойти не позднее февраля 2020 года, а сдача - в 2027 году, строительство будет целиком осуществлено на средства бюджета. Предполагалось, что ГК "Роснефть" (ключевой участник консорциума верфи "Звезда") выдаст аванс верфи на 3,5 млрд рублей без НДС на нулевой этап разработки рабочей конструкторской документации головного ледокола и его главной энергетической установки.

В середине 2019 года сроком начала работ по постройке головного ледокола на верфи "Звезда" называлась середина 2020 года.

Закладка следующих двух ледоколов была запланирована на 2023 год, источники их финансирования пока не определены.

"Лидер" мощностью 120 МВт должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по Севморпути, грузопоток по которому к 2024 году должен достигнуть 80 млн тонн. Ледокол сможет преодолевать льды толщиной до 4,3 м, прокладывая коридор до 50 м шириной и проводить караваны на скорости 10-12 узлов.