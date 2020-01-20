Мощью Америки должен править закон

Парламентарии США пытаются ограничить военные полномочия президента

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об ограничении полномочий главы Белого дома Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей. Голосование состоялось в ночь на пятницу, 9 января, и имело в основном партийный характер. За принятие документа проголосовали 224 конгрессмена, 194 выступили против. Резолюция не является проектом закона, носит только рекомендательный характер и будет направлена в Сенат.

Члены Сената тоже готовят свое решение по данному вопросу, которое может быть принято на следующей неделе. Правда, они хотят запретить президенту принимать решения о начале войны уже на законодательной основе. Однако пока не ясно, чем завершится их попытка запретить главе Белого дома начинать войны без учета мнений парламентариев.

После удара американского беспилотника по генералу Кассему Сулеймани в начале января и разрушения крылатыми и баллистическими ракетами ВС Ирана по двух баз в Ираке, на которых дислоцировались американские войска, конфликт между Вашингтоном и Тегераном приобрел крайне острую форму и поставил мир на грань войны. Хотя сегодня обострение несколько ослабилось, угроза войны до конца не исчезла.Действия американского президента подняли множество чисто юридических вопросов, но один из самых значительных, по крайней мере для американского конституционного порядка, как считают специалисты, это то, что он приказал применить силу, даже не сообщив об этом своим сторонникам в Конгрессе, и проигнорировал ведущую роль парламента в принятии решений об использовании ВС.

Акция Трампа, утверждают некоторые эксперты в области права, бросила вызов Конституции США. Они считают, что, если Конгресс не отреагирует на свершившийся факт должным образом, то конституционный порядок будет нарушен безвозвратно, президент обретет неограниченную власть и без каких-либо преград будет вести Америку к войне самостоятельно – в любом месте, в любое время и по любой причине. Величайшая разрушительная сила, которую когда-либо знал мир, окажется в руках одного человека.

Многие политические деятели, военные и эксперты по международному праву призывают Конгресс активизировать усилия в регламентировании процедур принятия решений о начале военных действий. Они считают, что в настоящий момент как раз настало время для более активного участия Конгресса в этом процессе и у него для этого есть целый ряд инструментов.

Формально Конституция США дает Конгрессу, а не президенту право на объявление войны. Большинство юристов сходятся во мнении, что президент в соответствии со статьей 2 Конституции обладает некоторыми полномочиями на единоличное принятие решения о применении войск для обороны страны в случае состоявшегося или неизбежного нападения враждебных государств. Но правительство США до сих пор не представило никаких доказательств, кроме банальных, обосновывающих целесообразность действий США против Ирана. А юристы Белого дома уже давно утверждают, что президент имеет право применять силу, особенно в тех случаях, когда риск эскалации конфликта минимален, но подобные аргументы в случае с Ираном не являются достаточным доводом. Большинство специалистов различных стран склоняются к тому, что уничтожение Солеймани имело незаконный характер.

Прежде всего, считают юристы, Конгрессу необходимо обсуждать политические последствия возможных войн независимо от того, запрашивает ли президент разрешение на это. Этот вопрос должен решаться только после полного публичного рассмотрения, в ходе которого должно быть определено, поддерживает его общественность или нет. Это требует проведения слушаний, сбора доказательств от должностных лиц исполнительной власти, их тщательного изучения, а также рассмотрения дальнейших планов правительства.

Помимо права объявлять войну Конституция дает Конгрессу полномочия по ее финансированию. Ограничения на использование ВС очень часто начинают рассматриваться только тогда, когда парламентарии принимают ежегодные законопроекты о выделении ассигнований МО. Поэтому им следует более тщательно проработать процедуры принятия закона «О национальной обороне».

Эксперты полагают, что законодателям необходимо также реформировать закон «О военных полномочиях» от 1973 года и более четко определить, при каких условиях парламент признает, что президент может правомочно применять ВС. В нем должно быть более ясно сформулировано, что Верховный главнокомандующий может принять решение о начале войны только тогда, когда на США совершено вооруженное нападение, или если атаки реально нельзя избежать и у него нет времени для консультаций с Конгрессом. Парламентарии также должны потребовать, чтобы после этого президент представил им свои аргументы, даже те, которые не подлежат огласке, чтобы они могли поручиться перед американским народом за правильность его действий. Кроме того, члены парламента должны обязать главу Белого дома представлять им доказательства необходимости дальнейшего применения силы в возникшем конфликте.

Многие законодатели не имеют права принимать непосредственное участие в процессе принятия решений о начале боевых действий. Однако они в той или иной степени решают задачи обеспечения национальной безопасности страны, и Конгресс имеет значительные возможности для формирования внешней политики США путем управления внутренней работой органов исполнительной власти. Поэтому, по мнению юристов, наиболее важным моментом в регулировании Конгрессом процесса принятия решений по применению ВС являются его возможности по структурированию данного процесса, определению его косвенных участников и установлению норм взаимодействия между ними.

В интервью газете Hindustan Times известный американский ученый Ноам Хомски заявил, что убийство Касема Сулеймани является актом международного терроризма. «Международное право достаточно четко в этих вопросах. Оно запрещает угрозу или применение силы в международных делах, за редкими исключениями» – заметил ученый.

Как сообщило 13 января иранское информационное агентство Tasnim, президент ИРИ Хасан Рухани одобрил законопроект парламента республики, Меджлиса, согласно которому МО США признается террористической организацией. Теперь в число террористов включен весь Пентагон и связанные с ним сотрудники различных ведомств, учреждений и организаций.

ПРИГОВОРЫ

Несмотря на постоянные заявления Вашингтона о верховенстве закона и призывы к соблюдению международных норм поведения, США никогда не считали зазорным нарушение устава и резолюции ООН. Политическая элита Америки рассматривает уничтожение своих противников вполне естественным средством достижения поставленных целей, защиты национальных интересов и обеспечения безопасности.

По сути, для главного «гаранта демократии» на земле международное законодательство является сводом правил, которым должны следовать все страны мира, чтобы на планете царил порядок, за который ратует Америка. Однако, когда дело касается собственных интересов США, все договоры, хартии, декларации и конвенции о соблюдении прав человека моментально перестают иметь какую-то силу и не принимаются в расчет.

Многочисленные факты прошлого и новейшей истории свидетельствуют о том, что сегодня США занимают первое место в мире по числу удачных и не давших желаемых результатов покушений на глав противостоявших им государств, иностранных высокопоставленных офицеров и лидеров оппозиций, считающихся непримиримыми врагами Америки.

Более 10 лет назад бывший начальник кубинской разведки Фабиан Эскаланте поведал английским исследователям о том, что ЦРУ предприняло более 600 попыток уничтожить Фиделя Кастро. Однако все они закончились провалом. А вот соратнику главы Острова свободы не повезло, и он был жестоко убит Америкой.

Президент США Дуайт Эйзенхауэр лично приказал директору ЦРУ Аллену Даллесу организовать убийство первого законно избранного премьер-министра республики Конго Патриса Лумумбу, который объявил о независимости страны и намеревался провести национализацию промышленности и отстранить западные компании от разработки конголезских месторождений полезных ископаемых. ЦРУ удалось успешно осуществить эту акцию, и в январе 1961 года Лумумба был уничтожен руками бельгийских наемников.

В число жертв «американской демократии» входят президент Чили Сальвадор Альенде и Верховный главнокомандующий чилийской армии Рене Шнайдер, доминиканский лидер Рафаэль Трухильо, панамский президент Омар Торрихос и президент Эквадора Хайме Рольдос.

В настоящее время появляется все больше свидетельств о жестокой тайной операции США под кодовым названием «Кондор», которая проводилась диктаторскими режимами Чили, Аргентины, Уругвая, Бразилии, Парагвая и Боливии при поддержке спецслужб США, и прежде всего ЦРУ. Эта кампания осуществлялась в 70–80-х годах и была направлена на преследование и уничтожение политической оппозиции, главным образом коммунистов и социалистов. Спецслужбы этих государств организовывали похищения, пытки и казни без суда и следствия представителей оппозиции. Жертвами становились видные политики, дипломаты и общественные деятели. В общей сложности, по различным оценкам, были уничтожены от 40 до 60 тыс. человек. По требованию американского правительства были заключены в тюрьмы и подверглись пыткам более 400 тыс. латиноамериканцев.

В 2001 году ряд правозащитных организаций предъявили иски к бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру, обвинив его в причастности к проведению операции «Кондор», а по некоторым данным, он непосредственно руководил этой акцией. Аргентинский судья, ведущий уголовное расследование, заявил, что Киссинджер является потенциальным подозреваемым и даже ответчиком.

Нельзя не отметить, что сегодня американские СМИ как либерального, так и консервативного толка заняты вовсе не обсуждением правомерности и легитимности убийства крупного военного деятеля иностранной державы, известного борца с терроризмом и авторитетной фигуры в шиитском мире. Они наперегонки стараются найти весомое оправдание грубому нарушения Америкой международного права.

Некоторые представители СМИ говорят о возникающих угрозах американцам, возможных последствиях убийства генерала для безопасности Америки и о вариантах возможных акций мести со стороны Ирана. Однако практически никто не усомнился в «моральном праве» Вашингтона на совершение этой атаки. Неофициальное одобрение действий Белого дома американской прессой означает весьма вероятное повторение много раз опробованного сценария в близкой перспективе.

ВЕРОЯТНЫЙ ИСХОД СОБЫТИЙ

7 января американский журнал Atlantic опубликовал статью научного сотрудника Института имени Кинси, профессора политологии в Северо-Восточном университете в Бостоне Макса Абрамса, в которой он высказал предположения о возможном развитии событий после уничтожения Касема Сулеймани.

Взяв на себя ответственность за убийство генерала, Дональд Трамп заявил, что теперь мир стал «более безопасным местом». Такая точка зрения вполне понятна, пишет автор, учитывая тот факт, что Сулеймани командовал силами «Аль-Кудс» и способствовал возникновению организации «Бадр» в Ираке, «Хезболла» в Ливане и Сирии, хуситского движения в Йемене и множества других военизированных группировок по всему миру. Как отмечает Абрамс, история показывает, что ликвидация тех или иных значимых фигур протестных движений зачастую приводит только к росту беспорядочного насилия, направленного в первую очередь против мирного населения. Ученый утверждает, что в свое время выдвинутая им и его единомышленниками гипотеза об увеличении числа жестоких акций после ликвидации враждебных США лидеров подтверждается не только единичными эпизодами. В некоторых исследованиях он попытался найти ответ на вопрос о том, действительно ли убийство глав вооруженных формирований делает их более радикальными. Проанализировав данные по нескольким конфликтным зонам, от афганско-пакистанского до палестино-израильского театров военных действий, специалист и его соратники пришли к выводу, что после успешных ударов по лидерам военизированных группировок их члены существенно увеличивают число атак, направленных против простых граждан. Ликвидация лидеров не препятствует актам насилия, а просто делает их более беспорядочными в отношении мирного населения.

Уничтожение глав группировок способствует росту терроризма, расширяя возможности их подчиненных. Автор указывает, что ему удалось доказать возможность достижения вооруженными формированиями более значительных политических успехов, когда они направляли свою силу против военных и других правительственных чиновников, а не против мирного населения. В отличие от партизанских ударов по правительственным объектам террористические атаки против гражданского населения чаще всего только понижают уровень поддержки их действий обществом, укрепляют позиции сторонников жесткой линии и, что важнее всего, уменьшают вероятность ожидаемых уступок со стороны правительства. Однако рядовые члены группировок – в отличие от их лидеров – гораздо реже понимают, что атаки против мирного населения не помогут им в достижении поставленных целей.

Сегодня влиятельные лидеры, противостоящие Америке, отмечает ученый, гораздо чаще способны осознавать опасность террора, потому что зачастую они являются старейшими членами группировок, имеют богатый боевой опыт и более информированы. В результате этого они обладают возможностью более объективно оценивать риски насилия в отношении мирного населения на основании собственного опыта и опыта других военизированных группировок. По этой причине руководители вооруженных формирований в разных частях мира постепенно отказываются от бесконтрольного насилия в отношении мирного населения или начинают признавать стратегические риски, связанные с таким поведением. Поскольку их преемники гораздо реже обладают таким опытом и пониманием, убийства лидеров группировок чаще всего приводят к росту терроризма сразу после успешных операций по ликвидации их главарей.

Понятно, говорит Абрамс, что не все руководители осознают риски терроризма и обладают достаточным организационным влиянием, чтобы не позволять подчиненным проводить теракты против мирного населения. В широком смысле эффект точечной ликвидации во многом зависит от того, какого именно лидера ликвидировали. Он напомнил о том, что смерть главы «Исламского государства» (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади не привела к росту числа терактов этой группировки, хотя при жизни он настаивал на максимальной жестокости по отношению к мирному населению и почти не контролировал своих подчиненных, особенно «волков-одиночек». Ликвидация главаря, утверждает Абрамс, приводит к росту терроризма в тех случаях, когда при жизни он осознавал стратегическую ценность тактической сдержанности в отношении мирного населения и заставлял подчиненных проявлять ее в полной мере. Наглядным примером могут служить бригады мучеников аль-Аксы, которые резко увеличили число своих терактов против израильских граждан после того, как их руководство было ликвидировано во время «Второй палестинской интифады».

В отличие от аль-Багдади Сулеймани понимал, что насилие с массой жертв может обернуться негативными последствиями. Он осознавал стратегическую ценность политики удержания своих бойцов от насилия и принимать такие меры против мирного населения, только в тех случаях, когда поступит соответствующий приказ. Эти правила поведения нашли наилучшее отражение в действиях «Хезболла», поддерживаемой Ираном группировки, чей кодекс поведения запрещает бессистемные мощные атаки против мирного населения Израиля без указаний руководства. Такая тактическая сдержанность стала причиной того, что агенты «Аль-Кудс» уже много лет находятся в Западном полушарии и до сих пор не устроили там хаос.

По мнению ученого, существует целый ряд показателей того, что после смерти Сулеймани ставленники Ирана не будут трогать мирное население – по крайней мере американцев. В своем интервью CNN высокопоставленный иранский военный советник генерал Хоссейн Дегхан подчеркнул, что месть Ирана будет направлена исключительно против военных объектов США.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»