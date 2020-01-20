История и современность французского Иностранного легиона

Подготовка, тактика, вооружение и боевой путь необычных солдат Пятой республики

Термин «легион» происходит от латинского термина lex – «закон», по другой версии от слова lego – собирать войска. Слово «легион» в Древнем Риме означало воинское формирование 4500–5000 тяжеловооруженных воинов, которым придавались вспомогательные части. Вся армия Древнего Рима состояла из легионов, которые успешно сражались против своих соседей и противников. Современный Иностранный легион поддерживает воинскую культуру древнеримской армии. Его девизы «Верность и честь», «Легион – наша Родина» и «Легион – это братство». Легион исповедует принципы братства, товарищества и интернационализма. Эти принципы достались ему от армии революционной Франции, которая впоследствии стала Наполеоновской армией.

Французский Иностранный легион был создан в 1830 году во Франции королем Луи Филиппом Орлеанским (династия Бурбонов) из офицеров – сторонников Бурбонов и бывших наполеоновских солдат и офицеров, участников Наполеоновских войн против России и Европы.

Необходимо заметить, что до создания французского Иностранного легиона в конце XVIII века в Италии были созданы Польские легионы. Эти части состояли из польских эмигрантов, которые до этого были разбиты фельдмаршалом Александром Суворовым и его войсками в Польше и бежали в Италию, где вступили во Французскую армию, из них и были сформированы два легиона. Впоследствии эти легионы были расформированы, их солдаты и офицеры вошли в состав корпуса Понятовского армии Наполеона. Польские легионы хорошо сражались и зарекомендовали себя с лучшей стороны, этот факт повлиял на решение Луи Филиппа Орлеанского – отца-основателя Иностранного легиона.

Во Франции после Наполеоновских войн скопилось немало иностранных подданных с военным опытом, которым надо было найти применение. Была и другая цель. Идея великой Римской империи, ее военно-политического могущества, ее прославленных легионов не покидала голов французских политиков. Нужна была воинская сила, которая могла бы успешно воплощать их планы за рубежом и внутри страны, причем желательно, чтобы эта силовая единица состояла из профессионалов, морально не связанных с французской нацией, а сражалась исключительно за воинский гонорар (зарплата плюс премиальные). Луи Филипп Орлеанский видел в созданном легионе личную гвардию из солдат с боевым опытом, готовых сражаться за него.

Первые солдаты, которые составили французский легион, были французами из армии Наполеона, итальянцы – из итальянской армии Евгения Богарне и поляки из корпуса Понятовского.

Французский легион – одна из старейших воинских частей мира, одна из самых боевых и прославленных. Хотя есть и другие не менее старые части, боевые и прославленные. Например, Британская королевская гвардия, Американская морская пехота, российские Преображенский и Семеновские полки.

Русская армия однажды сражалась против легиона в период Крымской войны 1854–1856 годов. В сражениях под Севастополем, в битве при реке Альме принимали участие два полка легиона. Наши войска сражались храбро, легионеры понесли потери. Тем не менее на знаменах легиона есть почетная надпись «За Севастополь».

Боевая структура

С 1830 года структура легиона неоднократно менялась в соответствии с требованиями времени, экономической и политической ситуацией во Франции, характером войн, изменением стратегии и тактики, совершенствованием вооружения и техники.

Тренировки легионеров проходят в жестких условиях. Фото с сайта www.legion-etrangere.com

Современный легион – это фактически общевойсковая дивизия, в составе которой 4 пехотных полка, из которых 1 учебный, 1 пехотная полубригада, 2 инженерно-саперных полка, 1 бронекавалерийский, 1 парашютно-десантный полк специального назначения и 1 отряд морского спецназа, обученный техникам десантирования с воздуха, с моря на катерах и из-под воды с помощью аквалангов. Легион имеет свои танки и в его составе около 8000 профессиональных бойцов.

Легион – не обычная воинская часть, а оперативное войсковое соединение особого назначения. Все его бойцы и офицеры, за исключением присягнувших новобранцев, прошли крещение огнем, участвовали в боевых столкновениях и локальных конфликтах в основном в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане. Причем легион был задействован в военных конфликтах французским Генштабом как часть быстрого реагирования. Предназначение легиона отразилось на его применении и тактике, легион – штурмовая воинская часть, хотя он успешно использовался в антитеррористических операциях. Свой контрповстанческий опыт легион и его бойцы накопили в боях в Северной Африке, особенно в Алжире в период освободительной войны алжирского народа, а штурмовой – во Вьетнаме в период освободительной войны вьетнамского народа.

Наибольший интерес представляет 2-й парашютно-десантный полк, созданный в 1948 году. По структуре и задачам эта воинская часть специального назначения, а не обычный парашютно-десантный полк, она состоит из семи рот, каждая из которых имеет свои цели, задачи и спецподготовку:

а) штабная рота – администрации и поддержки или рота управления полка;

б) рота командования и логистики – обеспечение, продовольствие, боеприпасы, топливо, организация снабжения;

в) 1-я рота специализируется на ночных операциях, бое в городе и борьбе с танками;

г) 2-я рота специализируется на горных операциях. Ее бойцы обучены спуску на горных лыжах с вооружением и использованию альпинистского снаряжения. Бойцы владеют техникой десантирования в горах. Каждый имеет квалификацию «военный альпинист»;

д) 3-я рота специализируется на амфибийных операциях. Ее бойцы подразделяются на аквалангистов, имеющих диверсионные навыки, и мотористов, которые управляют диверсионно-десантными моторными лодками. Все бойцы владеют техникой десантирования с парашютом на воду;

е) 4-я рота разведки. В нее входят подрывники, снайперы и взвод коммандос, который использует парашют – крыло для замедленных прыжков и скрытной высадки. Задача роты – антитеррор, сбор разведки, диверсионные операции, освобождение заложников;

ж) 5-я рота технического обеспечения.

Полк накопил значительный опыт в контрповстанческих операциях в Алжире и во Вьетнаме, участвовал в знаменитом сражении при Дьен-Бьенфу, продемонстрировал стойкость и высокие воинские качества.

При формировании полка командование легиона учло структуру Специальной авиадесантной службы Великобритании с целью повышения эффективности действий полка и превращения его в часть спецназначения.

Национальный состав

Сегодня в легионе служат представители более 100 наций. Общаются на французском языке – это язык легиона. По-русски говорят тоже немало легионеров. Во-первых, наши соотечественники, во-вторых, часть выходцев из славянских стран и иногда французы. Негласную прерогативу при поступлении в легион имеют представители тех наций, которые стояли у истоков легиона, – французы, итальянцы, поляки. Легион находится под опекой Католической церкви.

На особом положении – арабы. В основном они выходцы из стран бывших французских колоний и как носители французского языка имеют привилегированное право при поступлении в легион. Помимо этого они носители арабского языка, культуры и традиций ислама. Легион ведет боевые операции на Ближнем Востоке, они выступают в роли переводчиков и специалистов по местной культуре, если необходима поддержка населения. Кроме того, легионеры – хорошие воины.

Факт привлечения арабов в легионы имел место еще в Римской империи. Один из легионеров, араб по происхождению, стал римским императором. Это Филипп Араб. Встречаются в легионе и представители народов Дальнего Востока – Китая, Японии, Таиланда.

Офицеры

Во главе легиона стоит генерал французской армии, это офицер с боевым опытом, он – отец легиона, образцовый легионер и связующее звено с французским Генштабом, который отправляет бойцов легиона на боевые операции. Личное знакомство с генералом происходит при принятии воинской присяги. Глядя на его фотографию, видишь бравого офицера с солидным боевым опытом и серьезным стажем командования воинскими частями. По его выправке видно, что он лучший легионер легиона и его гордость.

Офицеры легиона – французы, выпускники Сен-Сирского военного училища. Незначительное количество иностранцев в процессе службы за воинские заслуги и достижения, командные наклонности, воинские награды, воинские достижения и звания, полученные в ходе боевых операций, получает право пройти офицерский курс и стать офицером легиона. Разумеется, это те, кто прослужил не менее семи лет и получил право на французское гражданство.

Сержанты и капралы легиона набираются из рядовых легионеров с боевым опытом и должны иметь командные наклонности и заслуги.

Питание

Разумеется, питание в легионе готовится с учетом гастрономических традиций Франции и ее армии. Утром дают какао и багет. Обед вполне приличный – первое, второе, третье. На призывном пункте кормят вполне вкусно. Дают банки пива и кока-колы. Воин должен хорошо поесть.

Повар легиона – мастер высшей категории. Продукты для легионеров закупаются весьма качественные, в том числе и деликатесы. На католические праздники повар готовит лучшие блюда, какие подают в элитных французских ресторанах.

В другое время легионеры посещают рестораны. Они отрабатывают свой хлеб защитой французских интересов. Кстати, пиры и элитное питание – это традиции армии Древнего Рима, которые соблюдаются в легионе, в противовес армии Древней Спарты, прославившейся скудным питанием и ставшей образцом жесткого воспитания воинов.

Парад на Елисейских полях, легионеры в традиционных белых кепи идут торжественным маршем. Фото с сайта www.legion-etrangere.com

Отбор

Легион – организация католическая, есть свой епископ, который участвует в военных церемониалах легиона. Командование легиона следит, чтобы в легионе был определенный процент выходцев из разных стран. При этом учитывается вероисповедание, язык, гражданство, страна происхождения. На славян приходится приблизительно 20% общего числа легионеров.

При отборе в легион учитываются физические, моральные, интеллектуальные показатели. Все легионеры ростом выше 180 см, крепкого телосложения и выглядят как бойцы элитного подразделения с солидным опытом службы. Легион немалое внимание уделяет воинской выправке, что служит рекламой для вербовки новых бойцов.

В процессе отбора в легион новобранец проходит серию физических и интеллектуальных экзаменов. Физические экзамены: челночный бег, подтягивания, отжимания, лазание по канату. Интеллектуальные экзамены: по системе психометрических школьных экзаменов и тестов Айзенка на знание физики, механики и математики.

Наказания

Наказания бывают физические и материальные. До присяги и поступления первых зарплат материальных взысканий быть не может. Новобранец может столкнуться с физическими наказаниями. По любому поводу могут быть назначены отжимания от 30 до 50 раз.

Оружие

Оружие подразделяется на личное и вооружение части, в которой служит легионер. Легионеры вооружены штурмовой винтовкой FAMAS. Спецподразделения легиона используют ее с глушителем. По мнению оружейных специалистов, это на редкость плохое оружие и в лучшем случае годится для полицейских операций при условии применения в городе. В последнее время легион перевооружается германской винтовкой HK416, которая по дизайну напоминает американскую M16. Снайперы вооружены американской снайперской винтовкой Барретт М82, которая хорошо зарекомендовала себя в военных конфликтах. Легионеры вооружены бельгийскими пулеметами FNMAG и FNMinimi и французским пулеметом AA52.

Для борьбы с танками легионеры используют ПТУР «Милан». На занятиях в легионе изучается оружие и вооружение стран бывшего советского блока на случай его захвата и применения.

Бронетехника легиона БМП AMX-10P напоминает нашу БМП, колесный танк AMX-10RC, вооруженный 105-мм пушкой, колесный бронетранспортер VAB напоминает наши БРДМ. Бронетехника легиона несколько устарела, но вполне годится для локальных конфликтов.

На боевых операциях легион прикрывают боевые вертолеты и самолеты французской армии.

Русские

Русские массово появились в легионе после Гражданской войны в России и эвакуации армии генерала Врангеля из Крыма в 1921 году. Однако некоторые эмигранты сражались в составе легиона уже в Первую мировую войну. Например, Зиновий Пешков, эмигрант из России, храбро сражался в этот период в составе легиона, получил награды за храбрость и стал командиром батальона, а впоследствии корпусным генералом французской армии.

По некоторым данным, службу в легионе прошли после 1921 года более 10 тыс. белогвардейцев, в том числе генералы и офицеры. Все они были понижены в званиях и начали боевой путь рядовыми легионерами. Наиболее известны из них полковник Ф.И. Елисеев, ставший командиром пулеметного взвода, и генерал-лейтенант Б.Р. Хрещатинский, ставший лейтенантом легиона.

Советские русские в Иностранном легионе начали служить с 1950-х годов, когда некоторые советские солдаты были отправлены служить в Африку и выполнять интернациональный долг. Попав в плен к бельгийцам и совершив от них побег во французскую африканскую колонию, они по предложению, от которого невозможно было отказаться, завербовались в Иностранный легион и служили в нем вместе с бывшими солдатами вермахта и СС.

После распада СССР, дестабилизации советской экономики немало наших соотечественников завербовались в легион и прошли в нем боевой путь.

Присяга

Торжественное мероприятие, которое проходит после успешного окончания легионерами-новобранцами курса в учебном подразделении в Кастельнодари. В присутствии командования легиона легионеры-новобранцы, держа зажженные факелы, в парадной форме произносят слова на верность Иностранному легиону. С этого момента они полноправные бойцы легиона. Их направляют в воинские подразделения для прохождения службы и овладения воинской специальностью.

Физическая и боевая подготовка

На этапе экзаменов по физической подготовке необходимо подтягиваться не менее 10 раз, быстро и хорошо выполнять упражнения по челночному бегу, отжиматься не менее 50 раз и лазать по канату. После принятия в учебное подразделение на курс молодого бойца в Кастельнодари физические нагрузки возрастают. По свидетельству бойцов легиона, беговая дистанция в среднем до 15 км в день. Совершаются марш-броски с полной боевой выкладкой по пересеченной местности, учебно-боевые стрельбы, при этом нужны хорошие показатели, преодоление полосы препятствий, которая считается одной из сложнейших длинных и лучших среди воинских частей различных стран. По окончании общего учебного подразделения каждый легионер овладевает своей воинской специальностью – минер, моторист, аквалангист, снайпер, разведчик-коммандос, стрелок из ПТУР, водитель танка, стрелок из орудия. Легионеры тренируются в различных учебно-боевых центрах, при этом необходимо демонстрировать высокие показатели на экзаменах.

Полевая форма легионеров камуфлированная, знаки различия французской армии, головной убор – зеленый берет, головной убор парадной формы – белое кепи, зеленые эполеты с красной бахромой, зеленый галстук, синий пояс и аксельбант, парадно-выходная форма внешне напоминает нашу военную форму по покрою, она кремового цвета (кофе с молоком).

Легион в проекции на современность

Сегодня легионеры – как офицеры, так и солдаты – участвуют в контрповстанческих операциях и боях в населенных пунктах в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане. Операции легиона успешны, от этого повышается его репутация как элитной воинской части. Легион – оперативное соединение, сочетающее разные рода войск – пехота, инженерные войска, бронетанковые войска, морской и сухопутный спецназ и парашютные части, равное дивизии. Это способствует успешности его операций в локальных войнах. Если необходимо, по приказу командования легиона одна часть приходит на помощь другой, а подчинение французскому Генштабу способствует успешному обеспечению легиона разведкой и авиаподдержкой. Можно сказать, что Французский легион готов к бою на 100 процентов. Он отличается хорошей выучкой и высокой воинской сплоченностью.

На современном этапе в РФ функционируют ЧВК. Бойцы ЧВК слабо вооружены, нередко некачественным стрелковым оружием, с разным уровнем подготовки, без бронетехники, без суперсовременных средств связи и средств РЭБ, без прикрытия своей авиацией, нередко без достаточной разведки они идут на боевые операции и несут боевые потери. Подразделения ЧВК – это тактические подразделения во главе со старшими офицерами. Из-за отсутствия оперативной структуры эти подразделения не могут достаточно эффективно выполнять боевые задачи.

Может, имеет смысл создать российский иностранный легион во главе с генералом, который будет отбирать лучших бойцов для службы, взаимодействовать с Генштабом РФ и применяться исключительно для зарубежных операций. Ведь есть в РФ Дивизия оперативного назначения Росгвардии им. Дзержинского, которая имеет специальное предназначение – контрповстанческие операции и поддержание общественного порядка внутри РФ. Есть Таманская и Кантемировская дивизии, предназначение которых – общевойсковой бой. В армии Византийской империи существовала славянская фема – территориальный легион, который состоял из славян, базировался в Северной Греции и хорошо себя зарекомендовал.

Русская армия имеет опыт создания легионов. Впервые они были сформированы в 1769 году для участия в войне против турок и включали гренадеров, мушкетеров, казаков, гусар и артиллерию. Они носили название Московский и Санкт-Петербургский. Численность – около 6 тыс. человек каждый. Они хорошо себя показали. А Санкт-Петербургский легион участвовал в войне с польскими конфедератами. В период Крымской войны 1854–1856 годов на стороне русской армии сражался Греческий легион, состоящий из греческих добровольцев, которые замечательно себя показали при защите Севастополя.

Современной России и ее армии нужны части, специализирующиеся на защите интересов РФ за рубежом, ведь у нее много союзников и друзей. А в странах-союзниках могут случиться военные конфликты, для решения которых нужны оперативные части быстрого реагирования со знанием языка и традиций.

Алексей Васильев

Алексей Алексеевич Васильев – независимый журналист.