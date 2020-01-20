Армия, построенная людьми для людей

Во Вьетнаме издана четвертая «Белая книга»

В конце ушедшего года Министерство обороны Вьетнама выпустило книгу «Национальная оборона Вьетнама – 2019». Это всего лишь четвертая вьетнамская «Белая книга», причем предыдущая была издана в 2009 году.

В нынешней «Белой книге» говорится о том, что современный мир становится все более многополярным и мультицентричным, а для основных стран мира следование собственным национальным интересам является приоритетом по сравнению с любыми другими ценностями. При этом центром мирового динамического развития является АТР. В данном регионе, однако, имеется целый ряд проблем и противоречий, ведущих к региональной гонке вооружений. Вьетнам урегулировал пограничные вопросы с Китаем, Лаосом и Камбоджей, однако остаются противоречия с Китаем относительно статуса Южно-Китайского моря (во Вьетнаме оно называется Восточным морем). Ханой надеется урегулировать эти противоречия мирным путем на основе норм международного права, но пока тенденции таковы, что море может стать новой горячей точкой.

Вьетнам декларирует, что не будет вступать ни в какие военные союзы, предоставлять другим странам свою территорию для размещения военных баз или для действий против какой-либо третьей страны. При этом он осуществляет военное сотрудничество с другими странами для укрепления собственной безопасности и обороноспособности. Особое внимание уделяется отношениям со странами АСЕАН (Вьетнам – член этой организации).

ВС Вьетнама строятся на принципах всенародной обороны и на фундаменте партийного руководства (одной из главных потенциальных угроз при этом считается «деполитизация армии», которую могут пытаться навязать стране ее противники) в соответствии с «доктриной умов и сердец людей». Формула вьетнамской демократии – «люди знают, люди обсуждают, люди делают, люди проверяют», формула военного строительства – «армия людей строится людьми для людей». На интересы обороны должна работать экономика государства. С другой стороны, ВС активно участвуют в развитии экономики. В составе вьетнамской армии имеются военно-строительные дивизии (корпуса), список которых даже вынесен в отдельное приложение «Белой книги», территория Вьетнама разделена на военно-экономические зоны (по несколько зон в каждом военном округе). Очень большое значение во Вьетнаме придается развитию собственного научно-технологического потенциала, при этом, разумеется, основу его составляют ВПК и военная наука.

«Белая книга» кратко рассказывает о современной военной истории Вьетнама – победе над французскими колонизаторами («Индокитайская катастрофа», «НВО» от 24.05.19) и американскими агрессорами, об освободительном походе в Камбоджу. Почему-то при этом ничего не говорится об отражении китайской агрессии, которая с этим походом была связана самым непосредственным образом («В чем коварство восточного «партнера» Москвы», «НВО» от 13.04.18).

ВС Вьетнама включают основные силы, местные силы, милицию и силы самообороны, а также резерв, пограничные войска и созданное в 2017 году Кибернетическое командование. Главнокомандующим является президент страны, высшим руководящим органом – Генштаб (его начальник – заместитель министра обороны). Сухопутные войска включают шесть родов (бронетанковые, артиллерию, коммандос, инженерные, связи, химические), столичное командование, семь военных округов и четыре армейских корпуса. Рода войск отвечают за боевую подготовку и техническое обеспечение, военные округа – за оборону соответствующих территорий, армейские корпуса проводят стратегические операции в масштабах страны.

ПВО и ВВС сыграли огромную роль в отражении американской агрессии. Сейчас они оснащены многоцелевыми истребителями Су-30МК2, истребителями Су-27 и МиГ-21, истребителями-бомбардировщиками Су-22, тактическими транспортными самолетами С-295, ЗРС С-300ПМУ1, ЗРК малой и средней дальности «Спайдер», РЛС 36Д6М1-2. Впервые «Белая книга» перечисляет образцы техники, имеющейся на вооружении ВС Вьетнама, при этом не называет страны-производители (применительно к перечисленной здесь технике это СССР, Россия, Испания, Израиль). Это же касается ВМС, роль которых для Вьетнама, имеющего длинное морское побережье и споры с Китаем за акватории, быстро растет. «Белая книга», опять же не называя страны-производители, упоминает о состоящих на вооружении вьетнамского флота ПЛ пр. 636, фрегатах типа «Гепард-3.9», ракетных корветах пр. 12418, сторожевых катерах типа ТТ-400ТР и пр. 10412, береговом ПКРК «Бастион», самолетах и вертолетах морской авиации DНС-6 и ЕС-225. В данном случае «фигурами умолчания» стали Россия, Канада, Франция и отчасти Украина (катера ТТ-400ТР строились в самом Вьетнаме по украинскому проекту). Существование местных войск, резерва, милиции и сил самообороны обеспечивает действительно всенародный характер военной организации, доводя ее, по сути, до каждого дома. Соединение армии с экономикой обеспечивают вышеупомянутые военно-строительные корпуса и отчасти те же силы самообороны. Подчеркивается важность психологического состояния военнослужащих, сохранения ими полной лояльности партии и Родине, поддержания высокого уровня боевой подготовки, развития научно-технологического и промышленного потенциала страны и ее армии.

Описанная в «Белой книге» военная организация Вьетнама (принцип всенародной обороны) во многом напоминает израильскую. Вообще эти две страны, находящиеся на противоположных концах Азии, во многом похожи. Обе совсем небольшие по размеру, вытянулись узкими полосками вдоль моря, обе пережили несколько тяжелейших войн с многократно более сильными противниками и все эти войны выиграли. Более того, из таких войн обе страны в их нынешнем виде родились. Возможно, поэтому сейчас между Вьетнамом и Израилем установилось тесное военно-техническое сотрудничество, по его объему Израиль занимает для Вьетнама второе место после России. Впрочем, ни Россия, ни Израиль в «Белой книге» не упомянуты ни разу. В ней упомянуты лишь Франция и США как бывшие агрессоры, Китай, Лаос и Камбоджа как соседи Вьетнама. А также АСЕАН и ООН как международные структуры, с которыми Вьетнам сотрудничает в первую очередь.

У России может появиться желание обидеться на свое неупоминание во вьетнамской «Белой книге». Но в книге названы 11 образцов советского и российского оружия, имеющегося у ВС Вьетнама (и всего по одному образцу пяти других стран), что подтверждает исключительную роль современной России в деле технического оснащения вьетнамской армии. Еще более исключительной является роль СССР в деле обеспечения победы Вьетнама над США в войне 1964–1973 годов. Впрочем, с СССР Вьетнам рассчитался непосредственно в ходе этой войны, нанеся гигантские потери американским ВС (только самолетов и вертолетов США потеряли 8,6 тыс.). Именно благодаря вьетнамской войне СССР достиг паритета с США по стратегическим вооружениям и далеко обошел их по обычным.

Если нынешняя Россия для Вьетнама – главный поставщик оружия (вьетнамцы к этому оружию привыкли и не видят оснований его менять на чье-либо еще), то Вьетнам для России – главный проводник в АСЕАН, с которой Москва очень хотела бы развивать сотрудничество (правда, не очень понимая, как именно это нужно делать). При этом отношения между Москвой и Ханоем должны быть гораздо теснее и шире, но между ними встает Пекин (во всех смыслах, включая географический).

На протяжении всей истории Вьетнама (за исключением лишь частично ХХ века) главной угрозой для него был Китай. Поэтому Ханою очень нужен союзник против Пекина. Самое интересное, что Москве тоже очень нужен союзник против Пекина (потому что и для нас он тоже главная угроза). И Вьетнам в этом плане идеален, учитывая его географическое положение, исторические счеты с Китаем и военную мощь. Но, увы, Москва давно сделала себя заложником химеры «стратегического партнерства» с Пекином, из-за чего Ханой в значительной степени вопреки своему желанию вынужден был начать сближаться с Вашингтоном. Что вызвало скрытое, но несомненное недовольство Москвы. В результате возникает очень неприятный порочный круг (практически аналогичная ситуация складывается в отношениях между Россией и Индией). Впрочем, внешне Москва как бы не замечает напряженности в китайско-вьетнамских отношениях и демонстрирует, что не имеет никаких проблем в отношениях с обеими странами. И совершенно не хочет делать между ними выбор.

Не исключено, однако, что выбор делать придется, ибо в настоящее время военный конфликт между Китаем и Вьетнамом считается весьма реальным. В первую очередь речь идет о борьбе за спорные острова в Южно-Китайском или Восточном море (Парасельские и Спратли). Бои между китайскими и вьетнамскими кораблями уже имели место весной 1988 года, ничто не мешает им повториться снова.

ВМС НОАК имеют, разумеется, грандиозное превосходство в силах над вьетнамским флотом. Последний, впрочем, перешел на качественно новый уровень, получив от России 6 ПЛ пр. 636. Но у Китая аналогичных ПЛ вдвое больше, а еще есть несколько десятков лодок других типов. Вьетнамские ПЛ, фрегаты и ракетные катера вблизи своих берегов могут нанести китайскому флоту определенные потери, но дело решит подавляющее количественное превосходство китайцев. Тем более что и в воздухе ситуация аналогичная. ВВС НОАК вооружены в основном теми же самолетами, что и ВВС Вьетнама (семейств МиГ-21 и Су-27/30), но у Китая таких самолетов в разы больше, к тому же в отличие от Вьетнама есть еще и многочисленные самолеты собственных проектов (в первую очередь JH-7 и J-10). Вьетнамцы могут нанести китайской авиации определенные потери, но шансов на общий успех не имеют. Наземная ПВО сторон скорее всего не повлияет на войну в воздухе над морем, потому что авиация вряд ли полезет в зону поражения вражеских ЗРС и ЗРК на земле.

Разумеется, при наличии между странами общей границы ничто не помешает войне на море и воздухе перерасти в войну еще и на суше. Здесь ситуация аналогичная: сухопутные войска НОАК имеют подавляющее количественное и качественное превосходство над вьетнамской армией. Тем не менее наземное вторжение во Вьетнам стало бы для Пекина большой ошибкой.

Борьба за острова Парасельские и Спратли – это схватка геополитических амбиций Пекина и Ханоя. И поражение в ней – не более чем удар по престижу страны и определенный экономический ущерб. Вторжение НОАК во Вьетнам – это уже реальная агрессия, угрожающая самому существованию государства и нации. Именно так воспримут вторжение и во всем мире, и в самом Вьетнаме. Как вьетнамцы умеют бороться с иностранными агрессорами, уже испытали на себе французы, американцы и китайцы.

Надо также принимать во внимание географические и природно-климатические условия. Совершив вторжение через относительно длинную границу между двумя странами, китайская группировка постепенно будет втягиваться в воронку узкой территории Вьетнама, покрытой в основном джунглями и горами. Это совсем не способствует наступлению, особенно с применением тяжелой техники, зато очень способствует обороне (той самой всенародной, которая описана в «Белой книге»). Несмотря на превосходство в воздухе (которое в данном случае уже не будет таким безраздельным, как над морем, поскольку в дело вступит сильная, хотя и несколько архаичная наземная ПВО Вьетнама), китайская армия может понести очень существенные потери в людях и технике в наземных боях.

Конечно, вьетнамские потери окажутся не меньше, но вьетнамцы будут защищать свою родину, поэтому с потерями считаться не станут. А вот НОАК сейчас – совсем не то безропотное «человеческое стадо» из неграмотных крестьян, которых в 1979 году собственное командование гнало на вьетнамские пулеметы. Сегодня НОАК почти полностью укомплектована городскими юношами, представителями поколения «маленьких императоров» (единственных детей в семье). Они, как правило, хорошо образованны и успешно осваивают сложную технику. Но вряд ли они в массовом порядке горят желанием умирать в джунглях Вьетнама (где роль освоенной ими техники значительно снизится) непонятно за что. Тем более их родители не имеют ни малейшего желания получать единственных сыновей в гробах, умерших во имя непонятно чего. А массовое недовольство городских жителей – это самая серьезная угроза для власти КПК. Если в Пекине и Шанхае станет так, как сейчас в Гонконге, последствия будут непредсказуемы.

Во время войны с США северовьетнамские войска проникали в Южный Вьетнам через территории соседних стран. Теоретически Китай мог бы теперь повторить этот маневр против самого Вьетнама, чтобы не пробиваться в лоб по его узкой территории. Слабые армии Лаоса и Камбоджи ничего противопоставить НОАК не смогут. Но в политическом плане эффект от агрессии против уже не одной, а трех стран стал бы для Пекина катастрофическим, автоматически бросив все страны АСЕАН в объятия Вашингтона. И вряд ли такая игра стоит для Китая свеч. По крайней мере в обозримом будущем.

Поэтому мы вполне можем увидеть бои между китайскими и вьетнамскими кораблями и самолетами в Южно-Китайском море и над ним. А вот вероятность полномасштабной войны на суше пока еще весьма невелика. Но в будущем не исключено ничего. А для Москвы в этой ситуации выбор между Пекином и Ханоем окажется гораздо более судьбоносным, чем может показаться на первый взгляд.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.