Маршал Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии

США был нанесен значительный урон во время иранской ракетной атаки

В рамках реализации российско-турецкой инициативы 13 января в городе Москва прошел первый раунд межливийских мирных переговоров с участием командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, председателя Палаты депутатов Агилы Салеха, главы Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа и председателя Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри.

Главным итогом встречи стало достижение принципиального согласия противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий, что создает более благоприятствующую атмосферу для проведения Берлинской мирной конференции по Ливии, проведение которой уже согласовано со всеми участниками процесса и принимающей стороной.

В ходе московских переговоров участниками подтверждена приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности ливийского государства. Подчеркнута нацеленность всех присутствующих на саммите на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом.

В финале переговоров проект итогового заявления подписан главой Правительства национального согласия Сарраджем и председателем Высшего государственного совета Ливии аль-Мишри. Командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен. Проще говоря, он подписывать что-либо отказался и убыл восвояси, сохраняя приличествующее его положению спокойствие.

Российская сторона заявила о положительном результате встречи и о том, что начатая в Москве работа будет продолжена, так как объем накопившихся внутриливийских проблем требует долгой и кропотливой работы по формированию взвешенных и взаимоприемлемых для сторон решений. В общем, стоит отметить, что в реальности московская встреча не принесла заметного результата, а вот переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, состоявшиеся накануне в Турции, сняли возникшую между Москвой и Анкарой напряженность в ливийском вопросе. Кстати, турецкие СМИ отметили, что российская сторона (согласно вышеуказанных договоренностей между национальными лидерами) отвела с линии фронта подразделения ЧВК Вагнера, воющие в Ливии на стороне Халифы Хафтара.

США лгут о минимальном ущербе от ракетных атак Ирана на американские базы, об этом информируют СМИ Исламской Республики. Так, иранское информационное агентство ФАРС, ссылаясь на репортаж датской телекомпании TV 2, утверждает что ущерб, нанесенный американской военной базе при ракетной атаке иранских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был «значительным больше», чем утверждают Пентагон и Белый дом. Репортаж TV 2 содержит видеоматериал интервью с датскими солдатами, которые находились на базе в Эль-Асаде в Ираке во время ракетного налета. В частности, ФАРС упоминает датского сержанта «Джона» и других датских солдат, которые подробно рассказали о том, что же в реальности происходило в ту злополучную для коалиции ночь на базе в Эль-Асаде.

«Внезапно пришла первая волна, так я ее называю. Девять ракет по тонне каждая. Это не может быть описано словами. Я никогда не испытывал ничего подобного, и я надеюсь, что никогда не испытаю этого снова», – сказал «Джон», который находился в бункере вместе со своими товарищами во время ракетного налета.

«Первые удары были настолько сильными, что мы были уверены, что идем в лучший мир и ничего от нас не останется. Мы были очень удивлены, что все не упало нам на голову. Я посчитал, что ближайшая ракета попала всего в 300 ярдах от нас, и, когда мы гуляли (по территории базы на следующий день. – «НВО») после (ракетной атаки. – «НВО»), там были обломки вертолетов, там были такие большие воронки, что в них можно было припарковать фургон», – рассказывал сержант с дрожью в голосе.

Он также заявил, что ущерб был «на самом деле намного больше, чем допустили высокие чины из США, причем все вертолеты были разрушены и изрыта вся территория базы, а не только несколько зданий повреждены». Кстати, эксперты отметили, что попадание иранских ракет было неожиданно точным.

В ходе брифинга для СМИ командующий Аэрокосмическими войсками Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Гаджизаде заявил, что Иран не преследовал цели никого убивать, хотя «десятки американских солдат, вероятно, погибли и еще больше получили ранения». Было также заявлено, что трупы и раненые солдаты были вывезены в Израиль и Иорданию девятью рейсами транспортных самолетов С-130. По словам Гаджизаде, всего в среду Иран выпустил более десятка ракет по двум американским военным базам в Ираке в ответ на убийство средствами ВВС США генерала Сулемани. Кроме того, было сказано, что если бы командование КСИР намеревалось нанести урон американским войскам, то была бы запланирована операция, нацеленная на большое число жертв. Поскольку Пентагон считал, что Тегеран не осмелится на решительные действия и прибывал в расслабленном состоянии, силы КСИР внезапными ракетными ударами могли убить до 500 американских военнослужащих на первом этапе и отправить на тот свет от 4000 до 5000 на втором и третьем этапах в течение 48 часов. Уже после брифинга в тот же день представитель командования КСИР объявил, что по меньшей мере 80 американских военнослужащих были убиты и более 200 ранены в результате нападения.

Верховный лидер исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи назвал операцию в среду «всего лишь ударом по лицу» Соединенных Штатов, заявив, что присутствие американцев (на Ближнем Востоке. – «НВО») должно быть прекращено. Стоит отметить, что к информации, поступившей из Ирана, стоит относиться критично, поскольку потерю 80 человек убитыми скрыть Пентагону вряд ли было бы позволено и первыми бы о ней заявили именно американские СМИ.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО