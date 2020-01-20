Возможна ли международная ядерная сделка с Ираном без США

NATOME по-американски, но без участия Америки

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заключенный в июле 2015 года между Ираном и шестью странами – США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией, после обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани подвергся в очередной раз критике со стороны президента США Дональда Трампа.

«Иран должен оставить свои ядерные амбиции и поддержку терроризма. Пришло время для Великобритании, Германии, Франции, России и Китая признать эту реальность. Теперь они должны покончить с пережитками иранской сделки или СВПД. Мы должны работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным и более спокойным», – заявил президент США Дональд Трампа в обращении к американцам 8 января 2020 года.

События, произошедшие в начале января 2020 года в Багдаде, когда был нанесен ракетный удар военными США по высшему военачальнику Исламской Республики Иран, которого Трамп считает «террористом номер один», и последовавшие ответные действия со стороны Корпуса стражей исламской революции по обстрелу американских баз в Ираке, поставили Вашингтон и Тегеран на грань войны. Подчеркнув готовность Америки к миру, глава Белого дома объявил о намерении Вашингтона немедленно ужесточить санкционные меры в отношении Ирана.

Санкции, ранее введенные ООН, США и ЕС, вызванные стремлением прекратить обогащение урана в Республике, в течение 2012–2016 годов нанесли ущерб иранской экономике в размере, превышающем 160 млрд долл. После заключения СВПД в 2015 году санкции были ослаблены, но ныне действующий президент Америки в предвыборной программе назвал ядерный договор позором и вышел из него еще в мае 2018 года, а теперь предложил и всем другим участникам расторгнуть ядерную сделку с Ираном.

В свете последних событий Тегеран принял решение сократить свои добровольные обязательства по данному соглашению. Историческая ядерная сделка Ирана и «шестерки» мировых держав ограничила военную программу Исламской Республики, направленную на создание ядерного оружия, что позволило стране разморозить активы за рубежом и возобновить продажу нефти на международных рынках. Экспорт иранской нефти – главный источник доходов страны, обладающей третьим по объему после Саудовской Аравии и Венесуэлы запасом нефти. Соглашению Ирана и государств «5+1», как еще называют СВПД (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция являются постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций плюс Германия), предшествовали длительные переговоры. Они начались в 2003 году и привели к заключению договора, отменяющего разрушительные экономические санкции, но ограничивающего в республике деятельность по обогащению урана и вводящего контроль международных инспекторов из Международного агентства по атомной энергии – МАГАТЭ.

Россия не видит оснований для разрыва международного договора и призвала всех партнеров «не сворачивать с пути, заданного СВПД». Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия, негативно воспринявшие выход американской администрации из сделки, остаются ее приверженцами, а сохранение всеобъемлющих договоренностей и обеспечение их устойчивой реализации должны стать приоритетными задачами для всех участников.

Обогащенный уран производится в качестве топлива для электростанций, концентрация U-235 в этом случае составляет от 3 до 4%. Для ядерного оружия уран должен быть обогащен на 90%. Для изготовления одной бомбы иранцам потребуется 1050 кг 3,67% обогащенного урана, который необходимо дополнительно обогатить до 90%. В настоящее время Иран располагает всего лишь 372 кг. Получать U-235 иранцы могут на двух установках в Натанзе и Фордо, где гексафторидный газ урана подается в центрифуги. В 2015 году в стране насчитывалось почти 20 тыс. центрифуг, которые были резко сокращены после заключения СВПД, а накопленный запас обогащенного урана, достаточный для создания 8–10 бомб, был вывезен из страны. По условиям соглашения Ирану разрешается обогащать уран только до концентрации 3,67% и накапливать не более 300 кг этого материала, эксплуатировать не более 5060 своих старейших и наименее эффективных центрифуг и запрещается обогащение урана на подземном объекте Фордо, который переведен на производство изотопов, используемых в мирных целях в медицине, сельском хозяйстве, промышленности и науке. В Натанзе могут производиться только научные исследования и разработки.

Иран также отказался от строительства дополнительных реакторов на тяжелой воде, которая содержит больше водорода, чем обычная вода, и накапливания ее излишков свыше 130 тонн. В отработавшем топливе из реактора на тяжелой воде содержится плутоний, который используется при создании ядерной бомбы. В соответствии с СВПД оружейный плутоний не должен производиться в республике, а все топливо необходимо вывозить из страны до тех пор, пока тяжеловодный ядерный реактор в Араке не будет реконструирован.

МАГАТЭ контролировало все ядерные объекты Ирана и проверяло, чтобы расщепляющийся материал не использовался для создания ядерного оружия. Согласно дополнительному протоколу к СВПД, инспекторы МАГАТЭ имели доступ к любому объекту в любой точке страны.

Выход США из соглашения и восстановление ими в ноябре 2018 года санкций, направленных как на Иран, так и на торгующие с ним государства, привел к ответной реакции со стороны Тегерана. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что примет соответствующие меры против санкционного режима США, и в мае 2019 года приостановил выполнение обязательств по соглашению, а МАГАТЭ зафиксировало наращивание производства урана. С 1 июля 2019 года страна сняла ограничения на запасы обогащенного урана и тяжелой воды и спустя неделю начала обогащение урана до концентрации 4,5%. 6 сентября были установлены улучшенные центрифуги, 5 ноября приступила к обогатительным работам в Фордо, а в январе 2020 года после убийства Касема Сулеймани был отменен лимит на количество действующих центрифуг. «Принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств, вытекающих из СВПД, являются следствием накопившихся внутри договоренностей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать», – считают в российском внешнеполитическим ведомстве.

Эксперты полагают, что эти шаги Ирана «не указывают на рывок к ядерной бомбе», а расцениваются как призыв к европейским державам обеспечить снижение действия санкций и найти возможность их обхода. Иран готов к постоянному контролю МАГАТЭ, к инспекторским проверкам, и выполнению условий ядерной сделки в том случае, если будут сняты санкции США. Российская Федерация придает большое значение такой готовности Тегерана незамедлительно приступить к полному соблюдению всех требований СВПД, но считает, что многое зависит от европейских коллег. «Иранцы вправе полагаться на поддержку европейских стран, обещавших создать специальный, независимый от доллара, финансовый механизм для расчетов в торговле с Ираном», – заявил президент России Владимир Путин.

11 января во время встречи главы РФ и канцлера Германии Ангелы Меркель было подчеркнуто, что Россия и ФРГ решительно выступают за реализацию СВПД, а вопрос его сохранения российский лидер назвал чрезвычайно важным не только для региона, но и для всего мира. Ангела Меркель заявила о необходимости сохранения ядерной сделки с Ираном и сказала: «Германия убеждена, что Ирану не следует иметь ядерное оружие, поэтому применит все дипломатические средства, чтобы сохранить эту договоренность, которая, конечно, не совершенна, но включает в себя обязательства всех сторон». Остановить возможное создание иранской атомной бомбы становится важнейшей задачей для европейских стран, а также для Америки. Дональд Трамп заявил, что никогда не допустит появления у Ирана ядерного оружия, призывая Россию и другие страны поддержать его.

Но Соединенные Штаты разрушают один за другим международные договоры по контролю над вооружениями. Проводимая США политика изоляционизма вызывает опасения, заявил министр обороны Великобритании Бен Уолесс в интервью газете Sunday Times. Глава английского военного ведомства признается: если США лишатся лидерства в мире, Соединенное королевство может остаться без американской военной поддержки и Англии придется рассчитывать только на собственные силы. Власти Великобритании заявили о приверженности ядерному соглашению и призвали Иран к выполнению условий сделки, сообщает ТАСС.

В Министерстве обороны Франции не намерены прекращать диалог по СВПД по иранской ядерной программе и подтвердили необходимость создания условий для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщило издание L’Orient-Le Jour.

В Евросоюзе готовы к сохранению совместного плана при условии, что Иран будет придерживаться ранее достигнутых договоренностей по соглашению.

Китай также выступает за возврат сделки и поддерживает тесные контакты с ЕС, Россией и всеми сторонами СВПД. «Односторонний выход США из иранской сделки и их кампания по оказанию максимального давления на Иран стали причиной кризиса вокруг иранской ядерной проблемы», – заявили в Поднебесной.

Возможно, что СВПД может быть сохранен в существующем формате даже без участия США, а иранцы смогут рассчитывать на поддержку европейских стран, когда ЕС наладит механизм содействия торговле, известный как INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), позволяющий обмениваться товарами между иранскими и иностранными компаниями без прямых финансовых операций, не подвергаясь американским санкциям.

Эксперты считают показательным то, что в разгар кризиса вокруг Ирана лидеры европейских стран обратились к Владимиру Путину, а не Дональду Трампу, заявившему, что у США поменялись приоритеты на Ближнем Востоке, так как теперь Америка фактически обрела независимость от поставок энергоресурсов из-за рубежа. Кроме того, со временем силы НАТО должны заменить войска Соединенных Штатов в Ближневосточном регионе, считает хозяин Белого дома и даже придумал, как будет называться эта миссия Североатлантического альянса. «У меня есть название NATO, а потом идут «М» и «Е» (Middle East – Ближний Восток. – «НВО»). Вы будете говорить NATOME», – сказал американский президент.

Ирина Дронина