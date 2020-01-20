Снаряд вне очереди: Минобороны закупит новейшие боеприпасы

Арсеналы российских танкистов начали пополнять «суперснарядами». Министерство обороны с нынешнего года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало». До конца года в войска их поступит 2 тыс. штук. С такими боеприпасами наши танки легко смогут уничтожать самую современную бронетехнику на расстоянии от нескольких метров до 3–5 км.

Арсеналы российских танкистов начали пополнять «суперснарядами». Министерство обороны с нынешнего года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало». До конца года в войска их поступит 2 тыс. штук. С такими боеприпасами наши танки легко смогут уничтожать самую современную бронетехнику на расстоянии от нескольких метров до 3–5 км.

Всем пушкам по «Лекалу»

Как рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны, закупки боеприпасов рассчитаны на несколько лет. Точные параметры сделки собеседники издания раскрыть отказались. Известно, что ведомство планирует закупить несколько тысяч 3БМ44 «Лекало». Речь идет о поставках снарядов как на оснащение боекомплектов поступающих в войска новых танков, так и для формирования складских запасов.

Головной разработчик и производитель этих изделий — НИМИ имени Бахирева — уже подготовил первый контракт со своими соисполнителями на финальную сборку 2 тыс. «Лекал» (текст документа есть в распоряжении «Известий»). В нем указано, что боеприпасы предназначены для пушек семейства Д-81. Они установлены на все стоящие на вооружении российские танки: Т-72 различных модификаций, Т-80 и Т-90. Стоимость выполнения работ составляет 51,5 млн рублей. Поставка должна быть завершена до 30 августа 2020 года.

Ответ «Абрамсу»

С 1990-х годов передовые западные страны увеличивали толщину брони на своих основных танках. Особенно активизировались зарубежные работы по модернизации машин после их применения в конфликтах на Ближнем Востоке. Иностранная техника получила дополнительное бронирование и комплексы активной защиты. Усилия были сосредоточены на повышении устойчивости от управляемых противотанковых ракет и других кумулятивных боеприпасов. Нарастить защиту от подкалиберных бронебойных — задача более сложная.

— «Лекало» подходит для любого 125-миллиметрового орудия всех танков из находящихся сегодня на вооружении. И среди таких универсальных боеприпасов «Лекало» вне конкуренции, — сказал военный эксперт Алексей Хлопотов «Известиям». — Если его предшественник — снаряд «Манго» — пробивает 520 мм сплошной брони с расстояния 2 км, то для нового образца показатель составляет 650 мм. Этого достаточно для поражения американского M1A2 Abrams современных модификаций.

Свойства жидкости

Все современные подкалиберные снаряды имеют примерно одинаковую конструкцию, заявил «Известиям» военный эксперт Валерий Мухин. По сути, это оперенный металлический стержень, который летит на большой скорости (1,5 тыс. м/с и больше). В момент удара возникает пластическая деформация как боеприпаса, так и брони. В месте контакта они приобретают свойства жидкости, и дальше снаряд работает по тому же принципу, что и кумулятивная струя. Он как бы вымывает броню, как направленный поток воды — песок. При этом сохраняет свою целостность и не разваливается на выходе. В образовавшийся канал влетают раскаленные обломки металла, которые поражают оборудование, арсенал и экипаж, воспламеняют горючие вещества.

— Сейчас есть четыре основных параметра, изменяя которые, можно повысить эффективность подкалиберного снаряда, — сообщил Валерий Мухин. — Это скорость, с которой он вылетает из канала ствола, удлинение (соотношение длины к диаметру), масса и плотность.

Нарастить характеристики «Лекала» по сравнению с «Манго» позволило использование нового высокопрочного сердечника из вольфрамового сплава.

Закупаемый 3БМ44 использует удлиненный, более мощный заряд пороха 4Ж63 и усовершенствованный сердечник, которые и дают боеприпасу преимущество над предшественником.

Ранее корпорация «Уралвагонзавод» сообщала, что для вооружения танков «Армата» создается целое семейство новых боеприпасов, включающее еще более мощный бронебойный подкалиберный снаряд. Но из-за увеличенных габаритов его нельзя будет использовать в танках нынешнего поколения. «Лекало» необходим для серьезного повышения возможностей самых массовых российских машин, которые пока остаются основой танкового парка страны.

Помимо Т-90 и Т-80 новые боеприпасы смогут применять и российские Т-72. При модернизации их до уровня Т-72Б3 танки получили усовершенствованную пушку от Т-90 и модернизированный автомат заряжания. Такие изменения позволяют им использовать закупленные удлиненные бронебойные снаряды, обеспечивая значительное преимущество по сравнению с более ранней версией танка.

Сейчас на вооружении российской армии имеются несколько типов бронебойных снарядов. Наиболее массовым из них является разработанный в СССР оперенный подкалиберный 3БМ42 «Манго». До появления «Лекала» он считался самым эффективным из принятых на вооружение. «Манго» относится ко второму поколению подобных изделий и создан для поражения зарубежных танков с многослойной композитной броней — они появились в 1970–1980-е годы.

Бронебойные подкалиберные снаряды остаются самым опасным оружием для поражения современных боевых машин. От их характеристик во многом зависит исход поединков тяжелых танков. Одного попадания обычно бывает достаточно для полного уничтожения любого объекта на поле боя.