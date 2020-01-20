НАТО посмотреть: флот получит корветы с мощными радарами

Калининград и Санкт-Петербург на севере и Севастополь на юге от крылатых ракет защитят суперкорветы. Два строящихся для ВМФ корабля проекта 22380 — «Строгий» и «Ретивый» — оснастят уникальным радиолокационным комплексом (РЛК) «Заслон». Он способен обнаруживать надводные, наземные, морские и воздушные цели в радиусе 75 км. При этом география Балтийского и Черных морей позволяет новому РЛК «приглядывать» за военными базами сразу нескольких европейских стран НАТО. Эксперты считают, что новые корабли помогут надежно прикрыть российские прибрежные города и объекты от массированных атак крылатых ракет наземного базирования.

Калининград и Санкт-Петербург на севере и Севастополь на юге от крылатых ракет защитят суперкорветы. Два строящихся для ВМФ корабля проекта 22380 — «Строгий» и «Ретивый» — оснастят уникальным радиолокационным комплексом (РЛК) «Заслон». Он способен обнаруживать надводные, наземные, морские и воздушные цели в радиусе 75 км. При этом география Балтийского и Черных морей позволяет новому РЛК «приглядывать» за военными базами сразу нескольких европейских стран НАТО. Эксперты считают, что новые корабли помогут надежно прикрыть российские прибрежные города и объекты от массированных атак крылатых ракет наземного базирования.

«Томагавки» не помогут

Новые РЛК «Заслон» уже монтируются на два новейших корвета проекта 20380, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. В Объединенной судостроительной корпорации уточнили, что корабли будут готовы в сроки, установленные в контрактах.

Комплексы позволят системам ПВО уверенно отражать атаки беспилотных летательных аппаратов, самолетов-невидимок и крылатых ракет, которые летят большую часть пути до цели на небольшой высоте

Такие качества радаров сейчас востребованы. В августе прошлого года прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом европейские страны НАТО отказались принять предложенный Россией взаимный мораторий на их размещение в Европе и европейской части России, напомнил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

— Поэтому исключить возможного развертывания на континенте американских крылатых или гиперзвуковых боеприпасов нельзя, — рассказал он «Известиям». — География Балтийского и Черного морей позволяет радиолокационному комплексу модернизированных корветов «заглянуть» вглубь территории сразу нескольких стран Североатлантического альянса. Это даст возможность в мирное время приглядывать за военными базами вероятного противника, а в военное — принять оперативные меры.

В число таких стран входят Румыния и Польша. В частности, на побережье последней находится американская база противоракетной обороны (ПРО) с управляемыми зенитными боеприпасами SM-3, напомнил вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

— США не раз заявляли, что европейская часть ПРО нужна им для сдерживания Ирана, но этому уже никто не верит, — отметил эксперт. — В августе прошлого года американцы провели испытания, в рамках которых они запустили крылатые «Томагавки» наземного базирования с установок Мк41, аналогичных установленным в Польше и Румынии. Нельзя исключать того, что американские базы в этих странах в дальнейшем будут переоснащены на наступательные крылатые ракеты. Технически они способны их принять уже сейчас.

С помощью «Редута» и артиллерии

Антенный блок новых РЛК «Заслон» выглядит как пирамида с большим количество граней, которая закреплена в основании мачты. За каждой гранью скрыты стационарные приемо-передающие устройства, которые отслеживают перемещения кораблей и летательных аппаратов. Новая техника предоставляет военным операторам РЛС возможность получать на экранах станции точную и непрерывную картинку о воздушной, надводной и наземной обстановке в режиме реального времени. На традиционных РЛК радиолокационная картинка прерывается, из-за того что приемо-передающий блок совершает вращение. Кроме того, в состав нового комплекса входят аппаратная, командный пункт, посты высокочастотных и радиотехнических приборов.

«Заслон» позволяет уверенно и на гораздо большем удалении засекать и идентифицировать низколетящие и малоразмерные цели. Изготовленные по технологии стелс летательные аппараты с эффективной площадью рассеивания 1 м такой радар засекает на расстоянии 75 км, более простые цели — не менее чем 300 км.

Для защиты от атак с воздуха на корветах будет установлен зенитно-ракетный комплекс «Редут». Сейчас это самая мощная система ПВО, которую устанавливают на корабли ВМФ. Она может одновременно наносить удар по 16 целям на расстоянии до 400 км. Ее тактико-технические характеристики могут быть востребованы не только флотом. «Редут» позволит накрывать «зенитным зонтиком» прибрежные города, военно-морские базы или особо важные районы.

Менее опасные цели АСУ корвета сможет доверить артиллерийским системам — универсальной А190 калибром 100 мм. Эта установка уверенно поражает морские, береговые и воздушные цели на дальности в 20 км. В ближнем бою могут быть задействованы и две шестиствольные 30-миллиметровые пушки-автомата АК-630, которые способны достать самолеты и ракеты на расстоянии до 4 км.

Самый массовый корабль

Многоцелевой корвет проекта 22380 считается самым массовым крупным боевым кораблем, разработанным в постсоветское время. Сейчас в составе ВМФ России их шесть. «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» — в составе Балтийского флота, «Совершенный» и «Громкий» — в составе Тихоокеанского. Еще один корвет проходит испытания. «Ретивый» и «Строгий», заложенные в 2015 году, сейчас достраиваются в Санкт-Петербурге. Ожидается, что они войдут в состав Балтийского или Черноморского флота в 2020 и 2021 годах соответственно.

Еще два корвета — «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий» — в течение ближайших двух лет получит Тихоокеанский флот. Ранее «Известия» писали, что их тоже оснастят новыми радарами.

Корабли этого проекта, хоть и разрабатывались для ближней морской зоны, могут действовать в любой точке мира. Балтийцы, в частности, совершали на них дальний поход в Красное море.

Зенитный кулак

Сейчас Минобороны укрепляет Балтфлот и его сухопутные части в Калининградской области. В нынешнем году он пополнится малым ракетным кораблем проекта «Каракурт» — «Одинцово». Вместе с корветами «Строгий» и «Ретивый» на Балтике будет образован мощнейший ракетный кулак из современных боевых единиц.

Причем «Одинцово» — первый из этого проекта, вооруженный уникальным зенитным комплексом «Панцирь-М». Он может не только самостоятельно защититься от ударов противника, но и прикрыть два других «Каракурта».

Местный зенитный полк сейчас получает новейшие комплексы «Тор-М2». Это самые совершенные в мире установки ПВО ближнего радиуса действия, способные сбить одной ракетой любую цель. Также Минобороны разворачивает в эксклаве дивизию морской авиации.