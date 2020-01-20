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В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»

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Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы (ВС) России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, пишет американское издание The Diplomat.

«Военные аналитики указывают на проблемы с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом Т-14, наряду с другими, как причину очередных задержек», — раскрывает издание настоящие проблемы российской «Арматы».

В публикации The Diplomat ссылается на комментарий главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который январе текущего года сообщил, что поставки в российскую армию бронетехники на основе платформы «Армата» пока не начались, хотя еще в ноябре 2019 года он уверял, что первая опытная партия T-14 поступит в войска в конце 2019 года — начале 2020 года. Тогда же менеджер сообщил, что работы по подготовке производственных мощностей для выпуска техники близятся к завершению.

В издании сомневаются, что ВС до начала 2022 года получат 132 машины Т-14 и Т-15, что предполагается контрактом между «УралВагонЗаводом» и Минобороны.

В августе 2019 года «Военно-промышленный курьер» писал, что до конца прошлого года «УралВагонЗавод» поставит Минобороны всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

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Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
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4 комментария
№1
20.01.2020 04:50
Американцы знают больше чем мы сами о своей технике . Это конечно позор , что люди будут воевать на старых т72 хоть и модернезированных , а армату не могут или не хотят произвести в достаточных количествах. Так и будет по парадам красоватся ?
0
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№2
20.01.2020 08:47
Цитата, q
Так и будет по парадам красоватся ?
     Она для этого и создавалась изначально.  Неужели Вы предполагаете что-то другое?
+2
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№3
20.01.2020 10:26
Цитата, Кочколаз сообщ. №2
Она для этого и создавалась изначально.  Неужели Вы предполагаете что-то другое?
А еще мы все умрем...
+1
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№4
20.01.2020 14:29
Цитата, beka1 сообщ. №3
А еще мы все умрем...
но льготники могут поступить вукроармию как никак уже 20ый год, пора уже можно))))))) а то ещё ждать заставляют
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