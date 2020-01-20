Оригинал взят у коллеги dambiev в Первый полет нового китайского тяжелого трехдвигательного беспилотного летательного аппарата

Как сообщают китайские СМИ, 16 января 2020 года на одном из аэродромов на юго-западе Китая совершил свой первый испытательный полет тяжелый трехдвигательный беспилотный летательный аппарат разработки китайской компании Tengoen Technology.

Китайская компания Tengoen Technology (также известная как Tengdun) основана в 2016 году. Новый беспилотный летательный аппарат представляет собой трехмоторный БЛА построенный по двухфюзеляжной схеме. Размах его крыльев составляет 20 м., длина - 10, высота - 3,3 м. Максимальный взлетный вес достигает 3200 кг, при массе полезного груза превышающем полторы тонны. Максимальный потолок - 9,5 км, крейсерская скорость более 300 км в час, а продолжительность полета - 35 часов. Беспилотник изначально проектировался для гражданского применения (аэрофотосъемка, исследования атмосферы, инспекция трубопроводов, доставка грузов и даже спортивная фотография). Но возможно его использования и в военных целях.

Новый беспилотник может взлетать с максимальной загрузкой со взлетно-посадочной полосы длиной менее 500 метров.

Ранее компания Tengoen Technolog запустила в серийное производство тяжелый БЛА TB-001 Scorpion