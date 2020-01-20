Из школы в армию: Зеленский изменил правила призыва

Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский понизил возраст призыва в армию. Так, если раньше повестки получали мужчины от 20 до 27 лет, то теперь призывать будут с 18 лет. При этом ранее украинские депутаты увеличили срок обучения в школе до 12 лет. Таким образом, получается, что в армию ВСУ будут отправлять сразу после получения аттестата.

Украинские власти изменили призывной возраст, понизив его на два года. теперь призывать в Вооруженные силы страны будут не с 20 лет, а с 18. Это следует из указа президента Украины Владимира Зеленского. Документ был опубликован на сайте главы государства.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.

Также в документе определяются сроки призывов, которые будут проходить дважды в год: весной (с апреля по июнь) и осенью (с октября по декабрь).

Украинцы в возрасте 20-27 лет призывались в Вооруженные силы Украины с 2015 года, до этого в армию брали с 18 лет. Как отмечает ТАСС, изменения в украинский закон "О воинской обязанности и военной службе" так и не внесли, поэтому он по-прежнему предусматривает службу в ВСУ с 18 лет.

По данным украинского издания «Страна.ua", осенний призыв 2018 года был худшим в истории. Тогда на призыв откликнулись только 8% от запланированного числа молодых людей.

Комментаторы издания считают, что сложности с призывом молодых людей в армию и стали одной из причин того, что военные Украины просили понизить призывной возраст, так как многие призывники успевали за два года после окончания школы либо уехать за границу, либо поступить в вуз.

Теперь такой возможности не будет. И не только из-за снижения призывного возраста. Ранее Верховная рада приняла закон об образовании, согласно которому школьники будут учить не 11 лет, а 12. Таким образом, ВСУ смогут призывать в свои ряды украинцев сразу после окончания обучения в школе, пишет «Страна.ua".

В ноябре прошлого года украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что правительство хочет отменить призыв в армию и сформировать профессиональную армию по стандартам НАТО, передает РИА «Новости».

Зеленский, в свою очередь, в начале декабря прошлого года пообещал, что будет «делами» приближать ВС Украины к стандартам альянса, передает РИА «Новости».

"Государство, которое не поддерживает и не заботится о своей армии, никто никогда не будет уважать. Поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь такие очень необходимые изменения для Вооруженных сил Украины", - отметил он на встрече с украинскими военными в Донбассе.

По словам главы государства, военнослужащие должны ощутить, "насколько они важны государству и каждому украинцу". "У нас очень много работы, немало трудностей, но мы обязательно все преодолеем", - выразил уверенность президент страны.

Соответствовать требованиям НАТО в настоящее время для Украины необходимо, так как она стремится стать полноправным членом Североатлантического союза. Этот курс страна держит еще с 2014 года после того, как на Украине произошел госпереворот. Тогда новые украинские власти заявили, что государство будет двигаться к вступлению в ЕС и НАТО.

Однако в ЕС и НАТО отмечали, что для этого потребуется много времени. Так, в Брюсселе ранее советовали Киеву сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с союзом. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в свою очередь говорил о том, что Украина должна выполнить ряд условий, например, прекратить внутриукраинский конфликт в Донбассе. По мнению экспертов, на достижение всех стандартов НАТО властям потребуется порядка 20 лет.

Тем не менее государство стремится вступить в ряды НАТО. В 2016 году власти Украины заявили, что вступление в альянс является внешнеполитической целью. Так, например, к 2020 году государство должно было обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Ангелина Мильченко