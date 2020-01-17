Эксперт объяснил, почему Польша покупает "не самые лучшие" истребители

Польша уже в этом месяце подпишет договор о покупке у США истребителей F-35. В эфире радио Sputnik сделку оценил эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.

Польша до конца января подпишет договор о покупке у США истребителей F-35, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

"Мы уже в принципе завершили переговоры, остались только незначительные процедурные вопросы. Я убежден, что в январе, еще в этом месяце, мы подпишем соглашение с Соединенными Штатами о покупке 32 самолетов F-35", – цитирует его слова РИА Новости.

Блащак назвал F-35 "самыми современными самолетами в мире".

Ранее госдепартамент и конгресс США одобрили продажу Польше истребителей на сумму 6,5 млрд долларов.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов оценил сделку.

"Польша хочет быть одним из самых надежных союзников Соединенных Штатов, для этого она и закупает американские истребители, которые, кстати, являются не самыми лучшими в мире. Наши средства ПВО С-400, а также наши МиГи и "сушки" превосходят американские F-35. И это доказано учениями. Так что пусть Польша покупает. У нас есть надежные зенитно-ракетные комплексы – не только С-400, а уже и С-500, которые могут отразить любые действия против нашей страны. Этот факт – закупка Польшей американских истребителей – не является чем-то экстраординарным, страна может укреплять свою обороноспособность. Но, учитывая, что она входит в блок НАТО, то это, естественно, не может не волновать Россию в рамках безопасности", – сказал Олег Глазунов.