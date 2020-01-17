Эксперт объяснил, почему Польша покупает "не самые лучшие" истребители

Польша уже в этом месяце подпишет договор о покупке у США истребителей F-35. В эфире радио Sputnik сделку оценил эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.
Польша до конца января подпишет договор о покупке у США истребителей F-35, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.
"Мы уже в принципе завершили переговоры, остались только незначительные процедурные вопросы. Я убежден, что в январе, еще в этом месяце, мы подпишем соглашение с Соединенными Штатами о покупке 32 самолетов F-35", – цитирует его слова РИА Новости.
Блащак назвал F-35 "самыми современными самолетами в мире".
Ранее госдепартамент и конгресс США одобрили продажу Польше истребителей на сумму 6,5 млрд долларов.
В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов оценил сделку.