Американский журнал назвал преимущества выпускаемых в РФ пистолетов

МОСКВА, 16 января/ Радио Sputnik. Американский журнал National Interest назвал главные преимущества российских пистолетов перед зарубежными аналогами.

Автор статьи отмечает, что российские сухопутные войска, будучи преемником советской армии, унаследовали "огромные" запасы стрелкового оружия. Далее в тексте идет перечисление наиболее значимых их представителей.

Одним из самых первых пистолетов журналист называет "ТТ". Производство пистолета Токарева прекратилось в 1952 году, орудия выпускали в Венгрии, Польше, Югославии, Китае и Северной Корее. Пистолет Токарева был простым и надежным, подмечает автор.

Далее он приводит пистолет Макарова, который был и компактнее, и легче, чем ТТ, с более коротким стволом. Армии от Афганистана до Зимбабве использовали и продолжают использовать данный пистолет, "а американские войска столкнулись с пистолетом в Афганистане, Гренаде, Лаосе, Ираке, Северном Вьетнаме и Сирии".

Пистолет Ярыгина, по словам автора, соединил в себе баланс прежних и новых технологий. Он гораздо безопаснее "ТТ", добавляет журналист.

Издание резюмирует, что российские пистолеты просты, прочны и надежны. Их большая функциональность поможет справиться с действиями в экстремальных условиях, пишет NI.

Ранее радио Sputnik сообщало, что американский журнал рассказал о "российской угрозе" для стелсов НАТО.