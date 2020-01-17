Войти
Российская газета

Весной Турция планирует поставить на боевое дежурство российские С-400

285
0
0
Российские специалисты в ходе испытаний наглядно показали турецким военным все достоинства С-400.
Российские специалисты в ходе испытаний наглядно показали турецким военным все достоинства С-400.
Источник изображения: РИА Новости

Турция планирует ввести в строй российские зенитные ракетные системы С-400 в апреле-мае текущего года. Сейчас Анкара, несмотря на противодействие США, даже рассматривает вопрос закупки дополнительной партии "Триумфов".

Турецкие военные сейчас продолжают активно изучать российские системы С-400 "Триумф", которые были поставлены в страну в сентябре 2019 года. Как заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, процесс обучения по эксплуатации С-400, а также введения их в строй продолжается.

В сети радаров попадали и истребители Ф-16, которые барражировали на удалении в 600 км

"Это действительно принципиальная тема. Этот процесс продолжается в соответствии с нашими планами. Они будут полностью введены в строй в апреле или мае", - приводят слова министра турецкие СМИ.

Несмотря на попытки США и НАТО запугать Турцию и помешать закупкам этих комплексов, военные уже смогли оценить все достоинства С-400, и даже рассматривают вариант закупки дополнительной партии. В частности и.о. вице-премьера РФ Юрий Борисов, на днях заявил, что есть вероятность подписания очередного контракта на закупку "Триумфов" уже в этом году.

Как рассказал "РГ" военный эксперт Алексей Леонков, российские специалисты в ходе испытаний наглядно показали турецким военным все достоинства "Триумфов".

Так, наши системы сумели обнаружить все цели, которые находились в том числе на предельно малых высотах. В сети радаров попадали и истребители Ф-16, которые барражировали на удалении в 600 км, то есть на границе зоны действия РЛС.

"Понятно, что турецкие военные сейчас изучают новые для них комплексы, встраивают их в свои системы ПВО, поэтому период обучения обозначен до мая. Однако они уже убедились в эффективности наших С-400 и теперь вряд ли будут прислушиваться к угрозам США. У Турции есть настрой продолжать сотрудничество в этой области", - сказал Леонков.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
NATO
Похожие новости
23.10.2019
Поставки в Турцию Су-35 и Су-57 не обсуждались на переговорах Путина и Эрдогана
09.09.2019
Борисов заявил, что Россия поставит Индии комплексы С-400 строго по графику
17.07.2019
The National Interest (США): НАТО, готовься! Скоро российские ЗРК С-500 окажутся рядом с тобой на поле боя
10.06.2019
Борисов заявил, что Россия не испытывает недостатка в иностранных заказчиках на С-400
10.01.2018
Что ждет российскую армию в 2018 году
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 08:46
  • 29
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.01 08:00
  • 38
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 17.01 07:08
  • 1
Чудовища в небе: названы самые уродливые самолеты холодной войны
  • 17.01 07:03
  • 4
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 17.01 07:00
  • 2
Самолет для негабаритных грузов выполнил первый рейс
  • 17.01 06:32
  • 11
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 17.01 05:48
  • 10
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 17.01 03:50
  • 12
Вертолеты из дурдома
  • 17.01 03:18
  • 2
Анатолий Сердюков: выручка авиакластера Ростеха за 2019 год превысит 600 млрд. руб.
  • 17.01 02:03
  • 63
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 17.01 00:40
  • 3
F-35: пшик молнии
  • 16.01 23:29
  • 1
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 16.01 23:21
  • 5
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 20:41
  • 24
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 20:26
  • 30
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру