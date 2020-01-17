Весной Турция планирует поставить на боевое дежурство российские С-400

Турция планирует ввести в строй российские зенитные ракетные системы С-400 в апреле-мае текущего года. Сейчас Анкара, несмотря на противодействие США, даже рассматривает вопрос закупки дополнительной партии "Триумфов".

Турецкие военные сейчас продолжают активно изучать российские системы С-400 "Триумф", которые были поставлены в страну в сентябре 2019 года. Как заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, процесс обучения по эксплуатации С-400, а также введения их в строй продолжается.

В сети радаров попадали и истребители Ф-16, которые барражировали на удалении в 600 км

"Это действительно принципиальная тема. Этот процесс продолжается в соответствии с нашими планами. Они будут полностью введены в строй в апреле или мае", - приводят слова министра турецкие СМИ.

Несмотря на попытки США и НАТО запугать Турцию и помешать закупкам этих комплексов, военные уже смогли оценить все достоинства С-400, и даже рассматривают вариант закупки дополнительной партии. В частности и.о. вице-премьера РФ Юрий Борисов, на днях заявил, что есть вероятность подписания очередного контракта на закупку "Триумфов" уже в этом году.

Как рассказал "РГ" военный эксперт Алексей Леонков, российские специалисты в ходе испытаний наглядно показали турецким военным все достоинства "Триумфов".

Так, наши системы сумели обнаружить все цели, которые находились в том числе на предельно малых высотах. В сети радаров попадали и истребители Ф-16, которые барражировали на удалении в 600 км, то есть на границе зоны действия РЛС.

"Понятно, что турецкие военные сейчас изучают новые для них комплексы, встраивают их в свои системы ПВО, поэтому период обучения обозначен до мая. Однако они уже убедились в эффективности наших С-400 и теперь вряд ли будут прислушиваться к угрозам США. У Турции есть настрой продолжать сотрудничество в этой области", - сказал Леонков.

Александр Степанов