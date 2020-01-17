Эрдоган заявил о начале развёртывания турецких войск в Ливии

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Турция начала переброску и развертывание подразделений турецкой армии на территории Ливии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишут турецкие СМИ.

Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства. Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизовать все наши политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге

- заявил Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер напомнил, что Анкара и Триполи в 2019 году подписали договор о разграничении морских зон.

Отныне более не будет законным искать нефть или строить трубопровод между ливийскими и турецкими берегами без получения на то разрешения от Ливии и Турции

- подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в начале января этого года Турция направила в Ливию 35 военных советников для координации работы и организации подготовки подразделений, подконтрольных правительству национального согласия (ПНС).

ПНС запросило военную поддержку у Анкары на фоне наступления на Триполи Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

Между тем, находящийся в Бенгази глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что несмотря на неподписание соглашения о перемирии и прекращении огня на переговорах в Москве, командующий ЛНА Халифа Хафтар заверил, что готов к соблюдению перемирия в стране и собирается участвовать в конференции по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине. Маас провел с Хафтаром трехчасовые переговоры.

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии. Кроме представителей противоборствующих ливийских сторон, ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции.