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Российская газета

Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео

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Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео.

"Разработка таких автоматов началась в самом начале 1970-х годов, когда была поставлена задача по созданию малогабаритного автомата для вооружения некоторых военных подразделений", - говорится в сообщении пресс-службы концерна Калашников.

К работе над новым автоматом приступили конструкторские бюро в Коврове, Туле и Ижевске. Коллектив оружейников под руководством Михаила Калашникова пошел по пути наименьшего сопротивления и укоротили ряд механизмов и деталей.

Ствол стандартного автомата сначала "обрезали" до 255 мм, а потом еще на 35 мм. Для полного сгорания пороха при выстреле установили объемный конический пламегаситель. Секторный прицел автомата Калашникова заменили простым - с целиком на два положения - 350 и 500 метров.

В итоге получился достаточно компактный и скорострельный автомат для ближнего боя, который в 1980 году под обозначением АКС-74У начал поступать в войска и МВД.

Однако в два раза укороченный ствол по сравнению с полноразмерным образцом АК не мог не сказаться на баллистике. Автомат имел довольно низкую кучность автоматической стрельбы из-за снижения начальной скорости пули до 735 метров в секунду. При стрельбе очередями ствол быстро перегревался, что приводило к "плевкам" и повреждению ствольной коробки.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
АКС-74У
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Калашников Михаил
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