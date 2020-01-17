Войти
WarSpot

Airlander готов к серийному производству

304
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Вскоре в небо может подняться крупнейший в мире летательный аппарат. Британская компания Hybrid Air Vehicles представила серийную версию перспективного гибридного дирижабля Airlander 10. В прошлом году компания Hybrid Air Vehicles официально объявила о том, что первый лётный образец Airlander 10 не будет восстанавливаться после аварии, но работы по проекту продолжатся. Теперь стало известно, что разработчики внесли ряд изменений в конструкцию гигантского летательного аппарата, и он готов к серийному производству.

Рендер Airlander 10 в серийном облике

Источник изображения: hybridairvehicles.com

В обновлённом варианте Airlander 10 получит увеличенную гондолу, а топливные баки будут перемещены внутрь корпуса. Двигатели в передней части удалены, а вместо них теперь используется единый модуль подруливающего устройства. Улучшена форма корпуса, теперь она имеет лучшие показатели сопротивления воздушному потоку. Кроме того, Airlander 10 может выпускаться в полностью электрическом виде, без дизельных генераторов. В Hybrid Air Vehicles указывают, что уже имеют предварительный заказ на 10 единиц гибридного дирижабля от коммерческого заказчика, при этом видят ключевой рынок сбыта среди военных заказчиков.

Airlander 10 — демилитаризованная версия дирижабля HAV 304, разрабатывавшегося для нужд американской армии. Дирижабль был создан в 2012 году компанией HAV в рамках программы Long Endurance Multi-Intelligence Vehicle, но после серии успешных тестов американское военное ведомство свернуло проект, поскольку посчитало его слишком дорогостоящим. В 2013 году компания возобновила работу по созданию нового типа воздушного транспортного средства, получив инвестиции от Евросоюза и британского правительства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Проекты
Дирижаблестроение
Евросоюз
Похожие новости
26.07.2019
Hal noviny (Чехия): война с Россией — полное безумие
23.06.2016
Российская "эскалация": реальная угроза или элемент информационной войны? (Defence24, Польша)
21.06.2016
Eurosatory-2016: России не дали показать всю мощь ОПК на выставке во Франции
16.07.2013
"Made in China". Китай завоевывает оружейный рынок
18.05.2011
Бизнес-авиация 2011: состояние, тренды, перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 08:46
  • 29
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.01 08:00
  • 38
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 17.01 07:08
  • 1
Чудовища в небе: названы самые уродливые самолеты холодной войны
  • 17.01 07:03
  • 4
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 17.01 07:00
  • 2
Самолет для негабаритных грузов выполнил первый рейс
  • 17.01 06:32
  • 11
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 17.01 05:48
  • 10
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 17.01 03:50
  • 12
Вертолеты из дурдома
  • 17.01 03:18
  • 2
Анатолий Сердюков: выручка авиакластера Ростеха за 2019 год превысит 600 млрд. руб.
  • 17.01 02:03
  • 63
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 17.01 00:40
  • 3
F-35: пшик молнии
  • 16.01 23:29
  • 1
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 16.01 23:21
  • 5
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 20:41
  • 24
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 20:26
  • 30
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру