Вооруженные силы Украины снова помолодеют

Зеленский выполнил пожелание военных

Президент Владимир Зеленский 16 января подписал указ №13/2020 о призыве «пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: 1) в апреле – июне 2020 года; 2) в октябре – декабре 2020 года».

Кабинету министров поручено определить численность граждан Украины, подлежащих призыву в этом году. Указ также предусматривает увольнение в запас отслуживших срочников в два этапа: в апреле – июне и в октябре – декабре.

СМИ незалежной сразу же обратили внимание на то, что пополнять ряды ВСУ и других силовых структур вновь собираются молодыми людьми, начиная с 18-летних. Ведь в 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что возраст призывников на срочную службу будет повышен с 18 до 20 лет. В Минобороны объяснили, что с тех пор призыв с 18 лет не отменяли, но пошли навстречу пожеланию главы государства.

“В Минобороны объяснили, что призыв с 18 лет не отменяли, но пошли навстречу главе государства”

Однако на брифинге 24 октября 2019 года начальник отдела комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко отметил это несоответствие положениям действующего закона «О воинской обязанности и военной службе». «Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, как правило, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни: кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную. Недавно побывал на совещании в офисе президента под председательством одного из заместителей руководителя, где озвучил предложение призывать в армию с 18 лет, как того требует закон. В письменной форме такое предложение поступило и от Генштаба ВСУ», – пояснил Качаненко.

Действительно, о проблемах с неявкой в военкоматы по разосланным повесткам, в результате чего приходилось отлавливать потенциальных новобранцев с помощью полиции на улицах, в ресторанах, кафе и различных увеселительных заведениях в областных и районных центрах, причем не только днем, но и ночью, каждую весну и осень регулярно сообщали украинские журналисты. О срывах выполнения планов по набору новобранцев в регионах постоянно информировали чиновники военного ведомства. Теперь, при снижении призывного возраста, они надеются облегчить себе жизнь. Время, как говорится, покажет, обоснованы ли их ожидания.

Кстати, в ноябре 2019 года министр обороны Украины Андрей Загороднюк говорил, что МОУ планирует отказаться от призыва в армию.

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер",