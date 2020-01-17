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Деловая газета "Взгляд"

Анонсирована поставка ВДВ седьмого батальонного комплекта БМД-4М и БТР-МДМ

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БТР-МДМ "Ракушка" с расчетом ПЗРК "Верба"
БТР-МДМ "Ракушка" с расчетом ПЗРК "Верба".
Источник изображения: © Vitaly Kuzmin/CC BY-NC-ND 4.0

Псковское гвардейское соединение ВДВ получит батальонный комплект боевых машин нового поколения, в который входит более 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка»», заявили в Минобороны.

"В соответствии с государственной программой вооружения в январе 2020 года на вооружение Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск поступит батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4М, в который входит более 35 единиц БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", – передает ТАСС сообщение Минобороны.

17 января состоится передача новой техники одному из десантно-штурмовых батальонов гвардейского десантно- штурмового полка в Пскове. Отмечается, что "это седьмой по счету батальонный комплект" БМД-4М и БТР-МДМ, поступающий на вооружение ВДВ.

Напомним, 9 января в Минобороны сообщили, что в январе 2020 года на вооружение Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск поступит седьмой батальонный комплект боевых машин нового поколения.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Проекты
2020-й год
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