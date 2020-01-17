Войти
Российская газета

Бой в пустыне: "Солнцепеки" показали свою мощь на учениях в Алжире

343
0
0

Боевые машины российского производства, а также закупленные в Китае самоходные артиллерийские установки приняли участие в недавних учениях алжирской армии. За их ходом наблюдал исполняющий обязанности начальника генерального штаба вооруженных сил генерал-майор Саид Ченгриа.

Учебные боевые действия начались с артиллерийской подготовки 155-мм САУ PLZ 45, поступивших на вооружение в 2014 году. Была также продемонстрирована работа колесных самоходок со 122-мм гаубицами Д-30, созданными на базе Mercedes-Benz Zetros 2733A.

Воздушное прикрытие осуществляли многоцелевые истребители Су-30МКА и вертолеты Ми-28НЭ.

В обстреле "вражеских" позиций традиционно задействовали реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Ранее сообщалось, что данные РСЗО стали монтировать на шасси германских вездеходов, но на фото и видеоматериалах фигурируют обычные "Уралы". Вероятно, эксперимент по замене автомобилей оказался неудачным.

Основные боевые танки Т-72М1 и зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" били по "противнику" прямой наводкой.

Стрелки-зенитчики с переносными ракетными комплексами "Игла" поражали появившиеся воздушные цели.

Наконец, перед самым наступлением подключился главный калибр - тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

Во взломе обороны также приняли участие модернизированные при помощи российской стороны боевые машины пехоты БМП-2М.

Не исключено, что в ближайшие годы на подобных учениях мы увидим и другую новую технику. Сообщалось, что Алжир намерен начать у себя сборку 500 германских бронетранспортеров Boxer.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Германия
Китай
Россия
Продукция
Boxer GTK
БМП-2
БМП-2М
Град РСЗО
Д-30 2А18
Игла ЗРК
Ми-28Н
Солнцепёк
Су-30
Су-30МК
Т-72
Шилка
Компании
Daimler AG
DRDO
Rheinmetall
Проекты
Военные учения
Похожие новости
02.05.2019
Свои на восточном базаре
27.07.2016
Иммунитет от "весны"
11.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть III
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
18.04.2012
Мегаконтракты с Алжиром могут возобновиться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 08:46
  • 29
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.01 08:00
  • 38
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 17.01 07:08
  • 1
Чудовища в небе: названы самые уродливые самолеты холодной войны
  • 17.01 07:03
  • 4
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 17.01 07:00
  • 2
Самолет для негабаритных грузов выполнил первый рейс
  • 17.01 06:32
  • 11
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 17.01 05:48
  • 10
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 17.01 03:50
  • 12
Вертолеты из дурдома
  • 17.01 03:18
  • 2
Анатолий Сердюков: выручка авиакластера Ростеха за 2019 год превысит 600 млрд. руб.
  • 17.01 02:03
  • 63
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 17.01 00:40
  • 3
F-35: пшик молнии
  • 16.01 23:29
  • 1
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 16.01 23:21
  • 5
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 20:41
  • 24
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 20:26
  • 30
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру