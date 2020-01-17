Бой в пустыне: "Солнцепеки" показали свою мощь на учениях в Алжире

Боевые машины российского производства, а также закупленные в Китае самоходные артиллерийские установки приняли участие в недавних учениях алжирской армии. За их ходом наблюдал исполняющий обязанности начальника генерального штаба вооруженных сил генерал-майор Саид Ченгриа.

Учебные боевые действия начались с артиллерийской подготовки 155-мм САУ PLZ 45, поступивших на вооружение в 2014 году. Была также продемонстрирована работа колесных самоходок со 122-мм гаубицами Д-30, созданными на базе Mercedes-Benz Zetros 2733A.

Воздушное прикрытие осуществляли многоцелевые истребители Су-30МКА и вертолеты Ми-28НЭ.

В обстреле "вражеских" позиций традиционно задействовали реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Ранее сообщалось, что данные РСЗО стали монтировать на шасси германских вездеходов, но на фото и видеоматериалах фигурируют обычные "Уралы". Вероятно, эксперимент по замене автомобилей оказался неудачным.

Основные боевые танки Т-72М1 и зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" били по "противнику" прямой наводкой.

Стрелки-зенитчики с переносными ракетными комплексами "Игла" поражали появившиеся воздушные цели.

Наконец, перед самым наступлением подключился главный калибр - тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

Во взломе обороны также приняли участие модернизированные при помощи российской стороны боевые машины пехоты БМП-2М.

Не исключено, что в ближайшие годы на подобных учениях мы увидим и другую новую технику. Сообщалось, что Алжир намерен начать у себя сборку 500 германских бронетранспортеров Boxer.

Algeria was one of the luckiest countries that have had the opportunity to make a deal for the supplay of RHEINMETALL BOXER IFV the algerian contract includes more than 500 BOXER IFVs with a local assemblage pic.twitter.com/cO6B8J9cZp — kimo dial (@aggounkamel4) January 15, 2020

Алексей Моисеев