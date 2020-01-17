Чудовища в небе: названы самые уродливые самолеты холодной войны

В США составили своеобразный антирейтинг самых уродливых самолетов холодной войны.

Портал We Are The Mighty опубликовал список из шести самых уродливых самолетов, когда-либо поднимавшихся в небо после Второй мировой войны.

"Исторически сложилось так, что самолеты были красивыми. Мало того, что эти изысканные чудеса техники доминировали в небе, они выглядели очень элегантно. Однако некоторым самолетам не так повезло", - иронизируют во вступлении авторы - "Мы говорим о самолетах, которые упали с уродливого дерева и врезались в каждую ветку по пути вниз".

При оценке эксперты исходили не только из эстетических соображений, но и учитывали боевые характеристики.

Итак, вот этот позорный список.

6. Avro Shackleton AEW.2

Четырёхмоторный поршневой патрульный противолодочный самолёт ВВС Великобритании.

По мнению журналистов: "это медленный неуклюжий самолет с большим пузырем под носом, который делает его похожим на лягушку-быка. Его планировали заменить версией морского патрульного самолета Nimrod, но это не сработало. В конце концов, британцы избавились от этого отвратительного самолета в пользу Boeing E-3".

5. De Haviland Vampire

Британский реактивный истребитель. Он, считают авторы, должен стать уроком для дизайнеров: "То, что хорошо с эстетической точки зрения для поршневой машины, не подходит реактивным самолетам. Компоновка, которая работала на самолетах с двумя турбовинтовыми двигателями, просто не имеет смысла для одного реактивного двигателя. Этот "вампир", наверное, должен соответствовать своему имени и держаться подальше от дневного света".

4. English Electric Lightning

Британский истребитель-перехватчик. В вину дизайнерам ставится то, что они расположили его двигатели, поставив один на другой.

"Это чудовище впервые полетело в 1954 году, и Королевский воздушный флот держал его до 1988 года". Единственное его достоинство - скорость.

3. McDonnell-Douglas F-4 Phantom II

Двухместный, дальнего радиуса действия истребитель-перехватчик, истребитель-бомбардировщик ВВС США.

Эксперты не умаляют его боевых характеристик, но прозвище "Double Ugly" ("Вдвойне урод") считают весьма уместным.

2. Saab 21

Шведский одноместный ударный истребитель.

"Этот самолет не мог решить, будет ли он поршневым или реактивным", - высмеивают его авторы, - "Впервые он полетел в 1943 году, а его карьера закончилась в 1954 году. Самолет служил в Швеции, но так и не пошел на экспорт. Если вы даже не можете определиться с двигательной установкой, какие у вас есть шансы, что самолет будет выглядеть презентабельно"?

При этом они отмечают, что у Saab 21 был потенциал, который растратили впустую.

1.Vought F7U Cutlass ("Абордажная сабля")

Палубный истребитель ВМС США.

Внешний вид являлся наименьшей из его проблем. На нем было очень тяжело летать. Четверть всех истребителей потерпели крушение. В итоге от первого полета до выхода на пенсию он не продержался и восьми лет.

И самое ужасное в том, что на этой "летучей мерзости" за ее недолгую карьеру погибло 25 пилотов.

Олег Корякин