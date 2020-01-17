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ТАСС

Выведенный из группировки 13 января спутник "Глонасс-М" вновь ввели в эксплуатацию

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Навигационный спутник "Глонасс-М"
Навигационный спутник "Глонасс-М".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Космический аппарат прошел плановое техобслуживание

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" №753 (11-я точка) вновь введен в эксплуатацию после планового техобслуживания. Об этом сообщается в четверг на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Используется по целевому назначению", - отмечается в строке состояния на сайте.

Космический аппарат "Глонасс-М" был выведен из эксплуатации 13 января. Он был запущен 29 мая 2016 года. В июне того же года его ввели в систему.

Сейчас в орбитальную группировку входят 28 спутников, 23 из них используются по целевому назначению, три находятся на техобслуживании, один - на этапе летных испытаний, еще один - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Проекты
ГЛОНАСС
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