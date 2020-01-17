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Российская газета

Вертолеты Ми-35М отработали встречный воздушный бой

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

В Краснодарском крае экипажи ударных вертолетов Ми-35М отработали пилотирование при ведении воздушного боя высоте до 200 метров. Вертолетчики производили перекрестную смену позиций и резкую смену направлений.

В тренировках были задействованы шесть вертолетов и более 50 военнослужащих летного и технического состава.

"Летчики на предельно допустимых высотах выполнили действия по ведению ближнего воздушного боя с выполнением сложных фигур для проведения повторной атаки противника или выхода из боя. Экипажи освоили боевой и форсированный развороты, поворот и разворот "на горке", пикирование с различными углами тангажа", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Кроме того, экипажи Ми-35М в составе звена также отработали зависание над землей и вертикальную посадку на минимальной дистанции между вертолетами.

Отметим, что многоцелевые вертолеты Ми-35М пользуются большой популярностью среди иностранных военных. В августе 2019 года министр обороны Сербии Александр Вулин, в ходе визита в Ростов-на-Дону, назвал Ми-35М одним из лучших и самых современных вертолетов в мире. В фюзеляже машины возможна установка на турели бортового пулемета "Корд". Ми-35М вооружен подвижной двухствольной 23-мм пушкой, противотанковыми ракетами "Атака", неуправляемыми 80-мм и 122-мм реактивными снарядами, а также авиабомбами. Кроме того, вертолет способен перевозить до восьми десантников с вооружением.


Николай Грищенко

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Сербия
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