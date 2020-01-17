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Российская газета

Служащие в Росгвардии будут обязаны пройти проверку на полиграфе

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Источник изображения: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Законопроект, предусматривающий проверку всех сотрудников Росгвардии на так называемом детекторе лжи, одобрен комитетом Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией. Напомним, месяц назад этот документ получил положительный отзыв и правительства России. Понятно, что законопроект имеет, в первую очередь, антикоррупционную направленность.

Один из авторов законопроекта, замглавы комитета, депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, что "вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу работников проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности".

Порядок проверок с использованием полиграфа определит руководство Росгвардии в отдельных приказах или регламентах, которые будут изданы после принятия закона. Руководитель договорно-правового департамента Росгвардии Александр Школьников считает, что принятие такого закона благоприятно скажется на качестве личного состава.

Начальник отдела главного управления собственной безопасности Росгвардии Игорь Соломин уточнил, что проводить такие проверки будут ведомственные эксперты и специалисты. Причем, мнение специалиста является рекомендательным. Но сотрудник, работник, военнослужащий или кандидат на какую-либо должность в Росгвардии может получить отказ или быть уволен, если откажется от проверки на полиграфе. Но такое решение должно принять начальство.

Такие проверки уже давно стали привычной практикой во всех спецслужбах, правоохранительных органах и силовых структурах. Проверяют своих работников в некоторых министерствах, в службах безопасности банков и крупных компаниях. Алгоритмы таких проверок разные, многие структуры заказывают у полиграфологов схемы опросов, наиболее отвечающих специфике именно конкретной организации. Скажем, что подходит для ФСБ, может не соответствовать требованиям к сотрудникам нефтяной компании.

Но есть и общие принципы применения полиграфа. Человек должен добровольно пройти проверку. Он должен быть психически здоров, трезв, не находиться под воздействием наркотических или психотропных средств. Его должны заранее ознакомить с вопросами, которые ему задаст полиграфолог. А сам процесс проверки должен записываться видеокамерой, причем с нескольких ракурсов. Должен быть виден экран монитора с результатами ответов, полиграфолог и опрашиваемый.


Михаил Фалалеев

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