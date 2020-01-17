Командующий ЦВО проверил боеготовность воинских частей Поволжья

Комплексная группа Центрального военного округа во главе с командующим войсками округа генерал-полковником Александром Лапиным проинспектировала воинские части и соединения 2-й общевойсковой армии(ОА), дислоцированные в Самарской области.

Командующий округом начал проверку с заслушивания доклада командования и штаба 2-й ОА армии о подготовке плана деятельности в 2020 году, уделив особое внимание своевременному выполнению мероприятий по повышению боевого потенциала и слаженности воинских частей армии.

Александром Лапиным подчеркнул, что для эксплуатации современной военной техники необходимо тщательно подходить к комплектованию соединений и частей армии военнослужащими контрактниками.

Комплексная группа командования округа проверила выполнение мероприятий антитеррористической деятельности, боевой подготовки и материально-технического обеспечения воинских частей объединения.

2020-й учебный год будет не менее интенсивным и насыщенным для военнослужащих 2-й общевойсковой армии. На полигонах Поволжья спланировано проведение свыше 40 тактических учений, из которых около 10 – крупных. Самым масштабным станет учение с привлечением двух мотострелковых бригад, которое пройдет в августе на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

2-я Гвардейская общевойсковая армия – войсковое объединение, которое дислоцируется на территории Приволжского федерального округа, и организационно входит в Центральный военный округ Вооруженных сил РФ. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные войсковые части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения. Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике.

По информации пресс-службы Центрального военного округа ВС РФ.