Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США

Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием. К такому выводу пришел автор американского издания The National Interest.

В первую очередь Кайл Мизоками отметил, что созданные в СССР пистолеты имеют своеобразный дизайн и эстетику. Благодаря многомиллионным "тиражам" и распространению в странах Восточной Европы, Азии и Латинской Америки, пистолеты ПМ и ТТ стали выпускаться местными оружейниками в неизвестных количествах.

Советские и российские пистолеты имеют ряд особенностей. К примеру, ТТ не имел отдельного предохранителя - его функцию выполнял взвод курка. В результате мог произойти самопроизвольный выстрел.

Пистолет конструктора Владимира Ярыгина использует современную конструкцию "двойного действия", что означает, что спусковой крючок одновременно взводит курок и производит выстрел.

Однако главный секрет российского стрелкового оружия кроется в другом.

"Российские пистолеты просты, прочны и надежны. Они сделаны для сборки и использования в военное время. Хотя им может не хватать удобств, которые можно найти во многих современных американских пистолетах, они будут выполнять свою работу в экстремальных условиях", - считает эксперт.

Николай Грищенко