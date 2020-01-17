Российско-европейский марсоход успешно прошел температурные испытания

Они имитировали экстремальный холод Марса

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Во Франции успешно завершились испытания марсохода российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020" (ExoMars-2020). Их целью было проверить системы марсохода в условиях, приближенных к марсианским. Об этом пишет Европейское космическое агентство (ESA).

В ходе испытаний техники пытались сымитировать условия, с которыми марсходу "Розалинд Франклин" придется столкнуться как на пути к Марсу, так и на его поверхности. Согласно расчетам разработчиков, на поверхности планеты роверу надо будет работать при -120 °C, а внутри аппарата приборы должны будут работать при температуре -50 °C. Также были смоделированы условия пониженного давления атмосферы (до 0,01 от земной) и ее особый состав.

"Теперь же основное внимание уделяется окончательным проверкам систем марсохода. В частности, синхронизация работы инструментов, например, системы обзора, а также итоговый функциональный тест всех систем. Когда все эти проверки будут завершены, аппарат будет отправлен в компанию Thales Alenia Space France, где его интегрируют с космическим аппаратом и наземной платформой и протестируют все элементы миссии вместе", - пишет пресс-служба ESA.

"ЭкзоМарс" - совместная программа ESA и Роскосмоса по исследованию Марса. Стартовое окно намечено на 26 июля ±- 11 августа 2020 года. Аппарат планируют запустить на ракете-носителе "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Аппарат должен будет доставить к Марсу российскую посадочную платформу для отправки европейского марсохода на поверхность планеты. После схода марсохода платформа начнет работать как долгоживущая автономная научная станция.