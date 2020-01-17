Войти
ТАСС

Пуск спутников зондирования Земли "Аист-2Т" запланирован на конец 2022 года

328
0
0
"Аист-2Д"
"Аист-2Д"
Источник изображения: РКЦ «Прогресс»

В настоящее время идет выпуск необходимого технического проекта

САМАРА, 16 января. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует запустить два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Аист-2Т" в конце 2022 года, сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.

"Запуск аппарата, по памяти, конец 2022 года", - сказал Баранов. В пресс-службе предприятия уточнили, речь идет об обоих спутниках.

По словам гендиректора, сейчас идет выпуск необходимого технического проекта. "Сейчас идет заключение договоров со смежными предприятиями, которые поставляют оборудование. Я считаю, что у нас есть все шансы довести тот проект для победы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что спутники "Аист-2Т" массой 670 кг каждый будут находиться на солнечно-синхронной орбите на высоте 400 км. Скорость передачи информации на наземный пункт приема составит 300 мегабит в секунду, срок активного существования аппаратов - пять лет.

Ранее на сайте госзакупок была опубликована информация, что Роскосмос заказал создание космического комплекса ДЗЗ стереоскопической съемки "Аист" с орбитальной группировкой из двух малых аппаратов "Аист 2Т". Цена контракта составляла 2,179 млрд рублей.

Новый комплекс ДЗЗ будет создаваться в рамках государственной программы "Космическая деятельность России". Основными задачами спутников будет получение панхроматических и перекрывающихся стереоскопических изображений и цветных изображений земной поверхности, доставка полученной на борту аппаратов целевой информации по радиоканалу на наземные пункты приема.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
24.01.2017
Специалисты предлагают создать космический уборщик мусора
23.04.2015
Роскосмос: Украина прерывала поставки в РФ приборов для пилотируемых полетов
02.03.2011
Строительство космодрома Восточный начнется через три месяца
15.05.2009
Разработчика "Тополя" и "Булавы" исключили из числа стратегических предприятий
28.11.2007
Новые космические корабли начнут стартовать с космодрома "Восточный" после 2020 года
06.06.2007
Число действующих спутников ГЛОНАСС доведено до 11
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 08:46
  • 29
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 17.01 08:00
  • 38
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 17.01 07:08
  • 1
Чудовища в небе: названы самые уродливые самолеты холодной войны
  • 17.01 07:03
  • 4
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 17.01 07:00
  • 2
Самолет для негабаритных грузов выполнил первый рейс
  • 17.01 06:32
  • 11
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 17.01 05:48
  • 10
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 17.01 03:50
  • 12
Вертолеты из дурдома
  • 17.01 03:18
  • 2
Анатолий Сердюков: выручка авиакластера Ростеха за 2019 год превысит 600 млрд. руб.
  • 17.01 02:03
  • 63
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 17.01 00:40
  • 3
F-35: пшик молнии
  • 16.01 23:29
  • 1
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 16.01 23:21
  • 5
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 20:41
  • 24
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 20:26
  • 30
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру