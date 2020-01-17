В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности к работе над проектом ракеты «Союз-6»

Ракетно-космический центр «Прогресс» может в 2020 году начать работу над созданием ракеты-носителя «Союз-6». Об этом заявил гендиректор организации Дмитрий Баранов.

Центр готов начать работы, для этого ему требуется только техническое задание от заказчика — корпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

Баранов также отметил, что разработка ракеты «Союз-7» для запусков с платформы «Морской старт» пока не ведется. По его словам, переговоры с компанией S7 Space, которая купила эту платформу и планирует перебазировать в Россию, велись, но пока дальше них дело не пошло. Он отметил, что не знает, с чем это связано, но у коммерческой компании «свои резоны». При этом Баранов подчеркнул, что «Прогресс» готов работать с ними, пишет «Интерфакс».

В октябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин «Гагаринского старта» космодрома Байконур после его модернизации планируется запустить «очень конкурентную» коммерческую ракету-носитель «Союз-2». Помимо пилотируемых пусков, старт будут использовать для запусков ракет, которые смогут выводить без разгонного блока «на очень интересные орбиты» 600 км и 800 км полезную нагрузку, рассказал он.