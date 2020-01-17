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В Германии поразились мощи «Москвы»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Проектируемый российский атомный авианосец «Москва» поражает своими размерами и мощью, пишет немецкое издание Handelsblatt.

В ежедневной деловой газете Германии отмечают, что в длину корабль достигнет более 300 метров, а в высоту — свыше 65 метров. Водоизмещение корабля — 80 тысяч тонн. Авианосец получит четыре ядерных реактора мощностью 305 мегаватт каждый, позволяющие развивать скорость до 55 километров в час.

Издание пишет, что корабль будет способен переносить до 70 самолетов и вертолетов, включая Су-33, МиГ-35 и Су-57, а также может быть рассчитан на запуск гиперзвуковых ракет «Циркон» и баллистических ракет средней дальности.

Handelsblatt напоминает, что если контракт на авианосец будет подписан в 2025 году, то корабль будет готов в 2030 году. Издание допускает, что по заявляемым характеристикам «Москва» не будет уступать любому американскому авианосцу, а повлиять на его создание могут финансовые трудности.

В январе ТАСС, ссылаясь на источники, сообщило, что при проектировании российского тяжелого атомного авианосца будет использован технический проект и документация по недостроенному советскому «Ульяновску» и опыт боевой эксплуатации единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов».

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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-35
ПАК ФА
Су-33
Циркон-С 3М22
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
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