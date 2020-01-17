В ФРГ раскрыта китайская разведгруппа

Генеральная прокуратура Германии расследует дело бывшего немецкого дипломата и двух сотрудников известной в стране лоббистской фирмы, которых подозревают в шпионаже в пользу Китая.

Речь об экс-сотруднике Еврокомиссии, который затем занимал пост посла ЕС в нескольких странах, намекнул еженедельник «Шпигель». Однако имен и фамилий подозреваемых издание не называет. В опубликованном материале лишь сообщается, что в 2017 году ушедший в отставку дипломат устроился на работу в компанию, название которой тоже держится в тайне, и, по версии следствия, стал передавать частную и служебную информацию Министерству государственной безопасности КНР. Агенту удалось завербовать двух коллег. Журнал утверждает, что в рамках данного расследования проведены обыски по девяти адресам в Берлине, Брюсселе, Баварии и Баден-Вюртемберге.