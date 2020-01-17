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Военно-промышленный курьер

Тегеран предупреждает: европейские военные в опасности

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Ирана Хасан Роухани недвусмысленно пригрозил Великобритании, Германии и Франции. Это произошло после того, как 14 января министры иностранных дел трех государств, участвовавших в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщили, что Тегеран не выполняет обязательства по СВПД, и заявили о запуске механизма разрешения споров, предусмотренного договором.

«Сегодня американский солдат в опасности, завтра европейский солдат может быть в опасности», – сказал Роухани, комментируя демарш Лондона, Берлина и Парижа, имея в виду размещенные на Ближнем Востоке воинские контингенты союзников США.

5 января Тегеран объявил о полном выходе из ядерной сделки. Механизм урегулирования спора может привести к новым санкциям против Ирана, напоминает издание EUobserver.

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Страны
Великобритания
Германия
Иран
США
Франция
Проекты
Ядерный щит
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