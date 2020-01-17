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Медведев перед отставкой выделил 127,5 млрд рублей на атомный ледокол

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Источник изображения: vpk-news.ru

На строительство атомного ледокола «Лидер» из федерального бюджета выделят 127,577 млрд рублей.

Соответствующее постановление подписал и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев, документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«Осуществить в 2020-2027 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт», - говорится в документе.

Ввод ледокола в эксплуатацию ожидается в 2027 году. Заказчиком судна выступает «Росатом», застройщиком - федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.

Документ стал одним из последних, подписанным Медведевым на посту председателя правительства России.

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Страны
Россия
Компании
Росатом
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
10510 Лидер
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