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WarSpot

5GAT воплотили в металле

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Источник изображения: warspot.ru

Мало вооружиться новейшим оружием, против него ещё нужно иметь возможность бороться самим. Вчера, 15 января, портал aviationweek.com сообщил о том, что американская компания Sierra Technical Services представила первый образец воздушной мишени 5GAT.

В 2003 году руководство ВВС США подняло вопрос о создании самолёта-мишени с использованием технологий малозаметности (стелс). Ранее американские самолёты-мишени создавались путём переоборудования пилотируемых машин: например, на базе истребителя-бомбардировщика F-4 был создан беспилотный самолёт-мишень QF-4, а F-16 модифицировали в дистанционно управляемый истребитель QF-16. Учитывая высокую стоимость самолётов пятого поколения, в Минобороны отказались от практики переоборудования одной из боевых машин в самолёт-мишень. Поскольку разработка нового самолёта-мишени по стоимости сопоставима с созданием нового истребителя, этот вопрос надолго отложили, пока проектом не заинтересовались в Академии ВВС США.

Первый лётный образец воздушной мишени 5GAT

Источник изображения: aviationweek.com

Кадеты представили свои первые работы в 2008 году. Один из проектов по созданию малозаметного самолёта-мишени заинтересовал Минобороны, и в академии продолжили разработки. В 2011 году тот же студенческий проект получил признание на конференции AIAA и стал одной из трёх разработок, получивших финансирование от Минобороны.

Самолёт получил название 5GAT и отличается простой треугольной формой крыла. Полноразмерную модель самолёта-мишени испытали в аэродинамической трубе, и она показала отличные результаты. Профессор Стивен Брандт, который руководит отделом авиационной техники академии, рассказал, что на финальном этапе разработки к созданию 5GAT подключились инженеры, ранее участвовавшие в проекте по созданию самолёта-«невидимки» F-22.

Теперь стало известно о том, что Sierra Technical Services собрала первый образец воздушной мишени 5GAT и уже успела провести наземные тесты. В пресс-службе компании указывают, что лётные испытания мишени пройдут в ближайшее время. По контракту с ВВС США, Sierra Technical Services должна собрать два лётных образца мишени 5GAT. После этого будет решаться вопрос о серийном производстве новых беспилотных мишеней.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
F-22
F-4
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