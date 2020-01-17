Отстают от России: США сократили ядерный арсенал

Раскрыт размер ядерного арсенала США

Общее количество ядерных снарядов США на сегодняшний день составляет примерно 5,8 тыс. единиц, сообщают СМИ. При этом, согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на январь прошлого года этот показатель был на уровне 6185. В России на тот же период ядерных снарядов было около 6,5 тыс. На долю Москвы и Вашингтона приходится более 90% всего ядерного оружия в мире.

На сегодняшний день в распоряжении США есть 1750 развернутых ядерных боеголовок и 2050 - в резерве, сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientists. Там отметили, что демонтаж сейчас ожидает примерно 2 тыс. боеголовок, то есть общее число снарядов доходит до 5,8 тыс.

По информации издания, из 1750 развернутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, около 900 - для подводных лодок, 300 находятся в США на базах бомбардировщиков, а остальные 150 - на европейских объектах.

В публикации уточнили, что американское ядерное оружие хранится примерно в 24 локациях в 11 штатах государства и пяти европейских странах.

Наибольшее количество ядерного оружия находится в комплексе подземных хранилищ боеприпасов в Киртланде к югу от Альбукерке (Нью-Мексико). Там боеголовки ожидают отправки на завод Pantex (Техас) - их будут утилизировать.

Как сообщал в июне 2019 года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ), сейчас наблюдается тенденция к сокращению общего количества единиц атомного оружия. В то же время ядерные державы модернизируют имеющиеся боеприпасы, потому что не готовы в обозримом будущем отказаться от него. Такие выводы содержатся в очередном докладе института о положении ядерных вооружений.

На начало прошлого года в мире было девять ядерных государств: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Состав ядерного клуба сохраняется и сегодня. Согласно докладу, вместе они обладали примерно 13 865 единицами ядерного оружия, притом что в начале 2018 года их было порядка 14 465. 3750 из этих 13 865 развернуты в оперативных частях, а почти 2 тыс. находятся в состоянии высокой готовности.

По оценкам СИПРИ, уменьшение ядерных арсеналов в основном произошло за счет России и США, на долю которых совокупно приходится более 90% ядерных вооружений. Они сокращали стратегические ядерные силы в соответствии с договором СНВ-3. Кроме того, стороны делали и односторонние шаги для уменьшения количества боеприпасов. В 2018 году Россия и США объявили о достижении оговоренного в договоре лимита в установленные сроки.

Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году. Пока страны-подписанты не обсуждают его продления.

"Перспективы продолжения оговоренного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все более маловероятными на фоне политических и военных разногласий между двумя государствами", - обратил внимание директор программы СИПРИ по ядерному разоружению, контролю и нераспространению ядерного оружия Шеннон Кайл.

Эксперты института оценили ядерный арсенал России по состоянию на январь 2019 года примерно в 4330 боеголовок. 2,5 тыс. из них - стратегические наступательные, в том числе около 1,6 тыс. развернуты на баллистических ракетах наземного и морского базирования и на авиабазах. ВС РФ также располагали на тот момент примерно 1830 тактическими ядерными боеголовками, которые размещены в центральных хранилищах. Утилизации, по данным специалистов, ожидали 2170 списанных боеголовок. То есть общее количество ядерных зарядов в России, как указали в СИПРИ, составило около 6,5 тыс.

В США этот показатель на январь 2019 года составил, по оценкам экспертов, 6185 единиц. Они включали 1750 развернутых зарядов, из которых приблизительно 1,6 тыс. стратегических и 150 тактических. Порядка 2050 боеголовок находились в резерве и около 2385 отслужили свой срок и ожидали демонтажа.

В 1968 году был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он вступил в силу в 1970 году.

По нему статус официальных ядерных держав получили США, Великобритания, Франция, Китай и СССР. После распада Советского Союза право участия в договоре на правах ядерной державы перешло России, а Белоруссия, Казахстан и Украина присоединились к ДНЯО в качестве неядерных государств.

Документ содержит обязательства ядерных и неядерных государств. Первые не имеют права передавать кому-либо это оружие или другие ядерные взрывные устройства, помогать, поощрять и побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению ядерного оружия либо ядерных взрывных устройств. Они также обязались контролировать свои запасы.

Государства, не обладающие ЯО, не могут производить и приобретать его.

Договор не запрещает размещение этого оружия на территории государств, не обладающих им.

Лидия Мисник