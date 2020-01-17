Великобритания создает собственное Космическое командование

Вице-маршал авиации Харви Смит (в центре) на авиабазе морской пехоты США Источник изображения: Lance Cpl. Jonah Lovy/U.S. Marine Corps

Еще одна страна в скором времени обзаведется собственным Космическим командованием. Как пишет NPlus1 со ссылкой на Defense News, к формированию структуры космического командования приступило министерство обороны Великобритании.

Согласно имеющимся данным, британское космическое командование возглавит вице-маршал авиации Харви Смит, до сих пор руководивший Группой № 1, которая отвечает за ведение боевых действий в воздухе и нанесение ударов по наземным целям. Данной структуре подчиняются все боевые самолеты ВВС Великобритании.

В Минобороны Великобритании пояснили, что причиной создания космического командования стала необходимость единого управления космическими программами и активами страны, такими как: создание спутников связи Skynet 6, проект разработки радиолокационных станций обнаружения баллистических ракет и их боевых частей, концепция спутниковой системы глобального позиционирования GNSS, а также разведывательные спутники.

Первично в штат новой структуры войдут 25 военных и гражданских служащих. По планам британского Минобороны, командование начнет функционировать в феврале 2020 года, после официального назначения Смита на пост командующего. Офисы нового командования будут располагаться в здании министерства обороны Великобритании в Уайтхолле в Лондоне. На финансирование новой структуры уже выделено 9,1 млрд. долларов сроком на 10 лет.

В состав командования космических сил передана 23-я эскадрилья Королевских ВВС, которая будет выполнять функцию космических сил Великобритании. Других подробностей о новой структуре нет.

Напомним, что собственное космическое командование имеют Россия, США и Франция. О создании подобной структуры серьезно задумались в Японии.